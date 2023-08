Cómo medir la popularidad de una Superestrella WWE

Roman Reigns, The Judgment Day, Seth Rollins, LA Knight… Son algunas Superestrellas WWE que están en lo más alto de la popularidad. Pero, ¿cómo se mide esto? Podemos hablar de la reacción que provoca un luchador en los fanáticos, de la cantidad de mercancía que vende, de las visualizaciones y likes en Internet… Pero vayamos con la respuesta a la pregunta que comparte Bruce Prichard, Director Ejecutivo del equipo creativo de la compañía, en el episodio más reciente de su pódcast, Something to Wrestle.

► Cuando una WWE Superstar está over

«Consistencia, amigo. Es un sentir. Hablo mucho con talento nuevo, ya sea en desarrollo o en una escuela, y trato de explicarles que nunca deben pensar en lo que van a hacer. Deben sentirlo, sentir lo que es correcto hacer a continuación. No deben pensar en lo que deberían hacer. Deben sentirlo y saber qué hacer.

«Sin duda, las ventas de mercancía son un indicador importante, pero debes observar esas ventas de mercancía a lo largo del tiempo. Si haces algo popular o es una pieza de mercancía genial que acaba de salir, y se vende rápidamente, vas a prestar atención y te preguntarás, ‘Ok, ¿qué es diferente aquí?’, pero también debes escuchar las reacciones del público. ¿Son sostenidas? ¿Son consistentes? ¿Son genuinas las reacciones, o se deben a algo que el talento está tratando de hacer y sobrecompensar? Son muchos factores, y gran parte de eso es simplemente sentirlo.

«Sí, hay indicadores, amigo. Si anuncias algo y colocas a alguien en la cima que nunca había estado allí antes, y ves un aumento notable, entonces, está bien, prestarás atención y lo harás de nuevo. Está bien, hay una tendencia, un patrón que ahora puedes observar. Si los quitas, ¿disminuye? Hay tantos factores diferentes. No es solo ‘Hey, amigo, fulano en Twitter dice que tuve el mejor combate de la noche, así que estoy en la cima’. No funciona así«.