Resultados CMLL Arena México 23 de junio 2026: Máscara Dorada y Volador triunfan en la estelar

La función de martes en la catedral de la lucha libre tuvo de todo. Aunque los ecos de Fantasticamanía México se van diluyendo, los aficionados pudieron todavía disfrutar del talento de algunas estrellas de New Japan.

Una de dichas estrellas, el impredecible canadiense El Phantasmo, hizo equipo con Black Tiger, y parecía que la tendrían fácil ante Máscara Dorada y Volador Jr., pues para que éstos funcionaran como dupla tendrían que dejar a un lado cualquier diferencia a fin de unir su talento frente a la mancuerna ruda. Afortunadamente lo hicieron, y aunque la sociedad formada por los rudos generó serios problemas para los técnicos, la calidad de Dorada y Volador se impuso en el encuentro. La definición llegó por partes: mientras Dorada salía en tornillo suicida sobre El Phantasmo, Volador esquivó la Green Mist de Black Tiger para aplicarle de inmediato un Canadian Destroyer y conseguir la cuenta de tres. El público reunido estalló en una ovación generalizada para Dorada y Volador, aunque no dejó de reconocer que El Phantasmo tiene mucha calidad.

En la semifinal, Unbound Co., representado por Taiji Ishimori y Robbie X, tuvo su última batalla en esta gira por México con una victoria de poder a poder sobre Neón y Capitán Suicida. La definición llegó cuando Robbie X se lanzó en vuelo hacia fuera del ring sobre Neón, mientras que, de manera simultánea, Ishimori remataba a Capitán Suicida con un Bone Lock.

Una tregua entre Esfinge y Zandokan Jr. resultó fructífera en el turno especial. Los tapatíos se apoderaron de la victoria sobre House of Torture (SANADA y Dick Togo), que extendieron su mala racha en suelo mexicano tras no poder arrebatar el Campeonato Mundial de Parejas CMLL a los hermanos Chávez y caer también ante el Sky Team en la Arena Puebla.

Es de resaltar que Angelito tuvo su primera presentación con su nuevo personaje: Pequeño Volador Jr., y su debut fue con una victoria espectacular en mano a mano sobre Kaligua, a quien sometió con una Guillotina Depredadora.

► RESULTADOS