Dulce Gardenia y Flip Gordon vs. Difunto y El Cobarde este miércoles en la Arena México

La lucha estelar abre con un contraste de estilos entre la agilidad técnica y el carisma rudo. Dulce Gardenia, siempre una figura popular en la Catedral, se asocia con Flip Gordon, figura internacional que trae su estilo dinámico al CMLL. Enfrente, Difunto y El Cobarde, que conforman una pareja ruda de auténtico peso. Un estelar accesible para la función temprana de miércoles.