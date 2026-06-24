Dulce Gardenia y Flip Gordon vs. Difunto y El Cobarde este miércoles en la Arena México

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CMLL Arena México 24 de junio 2026

CMLL · El Mundo llega a México

Arena México

Arena México, CDMX  ·  Miércoles 24 de junio de 2026  ·  4:30 p.m. (Horario especial)

Función de miércoles con horario especial en la Catedral de la Lucha Libre. La estelar nos trae a la dupla de Flip Gordon y Dulce Gardenia, mientras la semifinal tendrá unos relevos australianos de corte internacional.

CMLL Arena México 24 de junio 2026

Lucha estelar en relevos

La lucha estelar abre con un contraste de estilos entre la agilidad técnica y el carisma rudo. Dulce Gardenia, siempre una figura popular en la Catedral, se asocia con Flip Gordon, figura internacional que trae su estilo dinámico al CMLL. Enfrente, Difunto y El Cobarde, que conforman una pareja ruda de auténtico peso. Un estelar accesible para la función temprana de miércoles.

Lucha semifinal de tríos

En la semifinal, Fuego, Espíritu Negro y Rey Cometa llevarán la bandera nacional en un duelo en el que el equipo rudo estará comandado por Virus, quien se acompañará de la dupla japonesa que forman Okumura y Shoma Kato, que viene con experiencia acumulada. Relevos de altísimo nivel.

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Técnica

Garra Negra

VS

Ruda

Zeuxis

Mano a mano femenil cronometrado. Garra Negra vs Zeuxis en un enfrentamiento directo que permite apreciar la técnica individual de ambas gladiadoras de la Catedral.

Segunda lucha de microdestrellas

Periquito Zacarias y Kemalito abren la cartelera menor contra Chamuel y Tengu. Las microdestrellas de la Catedral siempre entregan su parte en toda función.

Primera lucha a una caída

Técnicos

Alexius
Fury Boy

VS

La función abre con preliminar de buen nivel. Alexius y Fury Boy contra Kamelot y Carnifice, en una lucha a una caída que es el aperitivo ideal antes de lo que viene después.

SuperLuchas · Miércoles 24 de junio de 2026 · Arena México, Ciudad de México

Egresado de la FES Aragón UNAM, en Comunicación y Periodismo. Trabajando en medios digitales y periodísticos desde 2006. Cubriendo lucha libre desde 2008 para Mediotiempo hasta 2020, actualmente en Superluchas desde 2020 y en Estadio Deportes desde 2024.

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