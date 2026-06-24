Dulce Gardenia y Flip Gordon vs. Difunto y El Cobarde este miércoles en la Arena México

CMLL · El Mundo llega a México
Arena México
Arena México, CDMX · Miércoles 24 de junio de 2026 · 4:30 p.m. (Horario especial)
Función de miércoles con horario especial en la Catedral de la Lucha Libre. La estelar nos trae a la dupla de Flip Gordon y Dulce Gardenia, mientras la semifinal tendrá unos relevos australianos de corte internacional.
La lucha estelar abre con un contraste de estilos entre la agilidad técnica y el carisma rudo. Dulce Gardenia, siempre una figura popular en la Catedral, se asocia con Flip Gordon, figura internacional que trae su estilo dinámico al CMLL. Enfrente, Difunto y El Cobarde, que conforman una pareja ruda de auténtico peso. Un estelar accesible para la función temprana de miércoles.
En la semifinal, Fuego, Espíritu Negro y Rey Cometa llevarán la bandera nacional en un duelo en el que el equipo rudo estará comandado por Virus, quien se acompañará de la dupla japonesa que forman Okumura y Shoma Kato, que viene con experiencia acumulada. Relevos de altísimo nivel.
Evento especial · Match relámpago de Amazonas
Mano a mano femenil cronometrado. Garra Negra vs Zeuxis en un enfrentamiento directo que permite apreciar la técnica individual de ambas gladiadoras de la Catedral.
Segunda lucha de microdestrellas
Primera lucha a una caída
La función abre con preliminar de buen nivel. Alexius y Fury Boy contra Kamelot y Carnifice, en una lucha a una caída que es el aperitivo ideal antes de lo que viene después.
SuperLuchas · Miércoles 24 de junio de 2026 · Arena México, Ciudad de México