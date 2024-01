La empresa de lucha libre independiente, 880 Wrestling, presento su evento Ganon Jones Jr.’s All Star Weekend, el cual tuvo lugar el 26 de enero 2024, desde T2T Pittsburgh en New Kensington, Pennsylvania. El evento fue transmitido en vivo por IWTV.

► Resultados 880 Wrestling

Derek Dillinger venció a Dareable Dog, Kwesi Asante, Mookie Summers, Sal Mistretta, Shelby Wilder y Xay Garcia

Jack Pollock venció a Joe Murphy

The Wilde Flowers (Nix Wilde & Tatiana) vencieron a Cat Fight (Chas D’Amato & Keith Haught)

Jayce Karr venció a CPA

Ganon Jones Jr. venció a MC Young

880 Tag Team Title Match: The Fourth Line (Brandon St. James & KC Warr) retuvieron ante Dangerous Nights Crew (David Lawless & Gianni Michael Emricko)

Juni Underwood venció a Brohemoth

Members Only (Calvin Lewis & Malcolm Cambridge) vencieron a Den Of Desire (Blizzy Blake & Marco Narcisso)

880 Title Match: Reese Hayes retuvo ante Angelo Carter