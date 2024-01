La empresa de lucha libre independiente, Wrestling In The USA – Freelance Shows, presento su evento Let’s Go Wrestling, el cual tuvo lugar el 26 de enero 2024, desde South Point, Ohio, Estados Unidos.

Wrestling In The USA – Freelance Shows, es una empresa de lucha libre independiente con sede en los Estados Unidos. la misma presenta eventos en todo el territorio norteamericano con talento regional con grandes shows y combates.

► Resultados Wrestling In The USA – Freelance Shows

Cowpoke Paul venció a Carson Drake Jay Wylde venció a Chance Profit Jason Kincaid venció a Magnum CK Nurse Mika venció a Charlie Pierce Beastman venció a Troy Parker