Larissa Pacheco no está segura si Harrison dará el peso para pelear en UFC

La dos veces campeona de peso ligero de la PFL, Kayla Harrison, firmó con UFC y acordó bajar al peso gallo para enfrentar a Holly Holm en su debut en el octágono en UFC 300.

La ex enemiga de Harrison, Larissa Pacheco, no confía en que el atleta olímpico pueda dar en el blanco para el evento del 13 de abril.

Pacheco, campeona de dos divisiones en la PFL en 155 y 145 libras, dijo en una entrevista con MMA Fighting que la pregunta más importante de cara a UFC 300 es si Harrison podrá o no alcanzar las 135 la mañana anterior.

“Primero veamos si puede dar peso. Para reducir [peso] con todo ese músculo que tiene, tiene que estar preparada. No sé si es más fácil ahora que UFC ya no trabaja con USADA, si puede usar un poco de jugo o algo así [risas] porque al ser tan gigantesca, tiene que hacer algo para dar peso. Veamos si ella puede hacerlo”.

El director ejecutivo de UFC, Dana White, dijo recientemente que la atleta del American Top Team hizo cortes de prueba antes de aceptar el combate. Harrison compitió toda su carrera como peso ligero, excepto por un enfrentamiento de peso pluma en Invicta FC y su última pelea en la PFL, una pelea de peso pluma que fue trasladada a 150 libras después de que Aspen Ladd reemplazó a Julia Budd con tres semanas de anticipación.

La reducción de peso no será fácil para Harrison, quien compitió hasta 172 libras como judoka olímpico, dijo Pacheco. El veterinario brasileño también dijo que es posible que Harrison ya no esté en su mejor momento a los 33 años. Puede que Holly Holm tampoco esté en su mejor momento, ya que perdió por sumisión ante Mayra Bueno Silva en su pelea más reciente, pero ser un peso gallo natural podría darle una ventaja. .

“Puede que [Holm] no esté en su mejor momento, pero tiene una gran experiencia y está acostumbrada a reducir ese peso y competir en esa categoría de peso, mientras que Kayla lo hace por primera vez. No lo sé, tal vez Holly gane esta pelea. Aspen no estaba en un buen momento y aún así le dio problemas a [Harrison] en esa pelea. Decir que [Harrison] está peleando al más alto nivel contra todos, no lo es. Está vacío. Puede que esté en muy buena forma, pero sus actuaciones no son buenas”.