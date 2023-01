Réferi Mario Yamasaki evalúa su paso por UFC

Años después de ser condenado al ostracismo por la UFC, el veterano árbitro Mario Yamasaki ha hablado claro.

En declaraciones a Talkin’ MMA, Yamasaki habló de su experiencia con la UFC y de cómo evolucionaron las cosas. Aquí, detalló cómo este es un deporte que siempre te recordará tus meteduras de pata y errores cuando eres árbitro, pero nunca te recompensa cuando haces las cosas correctamente.

“Digamos que arbitro 800 combates y la he c*gado en cuatro. Lo único que aparece en mi historial son las cuatro peleas jodidas que hice, porque esas son las que siguen empujando, empujando, empujando”, dijo Yamasaki. “Lo que Dana dijo de mí, ‘Oh, él nunca volverá a pisar el Octágono, bla, bla, bla’, esas son las cosas que más muestran, no mis 796 peleas que hice bien. A ellos no les importa. Sólo les importa lo que hiciste mal“.

A partir de ahí, Mario Yamasaki dejó claro que no se arrepiente de su paso por la UFC y que está feliz por lo que ha podido conseguir. Sin embargo, en última instancia, siente que la forma en que Dana White manejó la situación con su salida, así como las cosas que se dijeron sobre sus habilidades de referencia, fueron un poco duras e injustas.

“Creo que Dana fue un poco duro conmigo, porque no soy tan malo. Llevaba 20 años allí y siempre acudía a mí, hablábamos mucho, y que se limitara a ser mediático y a destruir a un tipo… No era tan malo”.

Cada uno sacará sus propias conclusiones sobre las habilidades como referente de Mario Yamasaki y sobre si su salida de la UFC estaba o no justificada. Dicho esto, plantea algunas cuestiones interesantes al hablar de este tema después de haber tenido años para reflexionar.