TJPW: “Tokyo Joshi Pro Wrestling’23”

“Tokyo Joshi Pro Wrestling’23” fue el evento con el que TJPW arrancó con sus actividades del Año Nuevo, desde el Tokyo Korakuen Hall.

► “Tokyo Joshi Pro Wrestling’23”

Al comienzo del evento se dio a conocer que el 31 de marzo de 2023, TJPW presentará un espectáculo en el Globe Theatre de Los Ángeles.

Mizuki ganó la lucha para ser la contendiente número uno al Campeonato Princess of Princess al imponerse en un mini rumble de cinco luchadoras. Hikari Noa y Maki Itoh comenzaron lentamente hasta que Yuki Kamifuku ingresó al ring. Las tres dejaron de luchar entre sí y todos se unieron contra Rika Tatsumi después de que ella ingresó al ring. Esa alianza terminó cuando Noa subió a la cuerda superior y Kamifuku la sacó del ring con una patada para la primera eliminación. Tatsumi finalmente recibió ayuda cuando Mizuki se abrió paso en la lucha, pero nuevamente fue una pareja de corta duración. Kamifuku luego se volvió hacia Itoh pero cometió el error de atacarla cerca de las cuerdas. Itoh se aseguró de que Kamifuku pasara por encima de la cuerda superior al suelo para dejarla fuera del combate. Suzume fue la última participante y ayudó a Mizuki e Itoh a inmovilizar a Tatsumi colocándose encima de ellas. Itoh esquivó a Suzume y la atrapó en el Itoh Punish para la próxima eliminación. Eso dejó a Itoh y Mizuki como las dos últimas. Iban y venían hasta que Mizuki golpeó a Itoh con un Spinning Back Elbow, seguido de un Cutie Special.

Miu Watanabe logró la segunda defensa del Campeonato Internacional Princess venciendo a Trish Adora en una intensa batalla.

Las terroríficas Max The Impaler y Heidi Howitzer doblegaron a Reiwa AA Cannon (Saki Akai y Yuki Arai) y se llevaron el Campeonato de Parejas Princess. Akai y Arai cayeron en su cuarta defensa.

En el turno principal, Yuka Sakazaki tuvo que usar sus movimientos más peligrosos para vencer a su oponente más peligrosa, Miyu Yamashita y retener por segunda ocasión el Campeonato Princess of Princess. Sakazaki hizo un Brainbuster fuera del ring solo para que Yamashita respondiera con un German Suplex en el piso. Sin embargo, Sakazaki pateó y también sobrevivió al Crash Rabbit Heat dirigido a la parte posterior de su cabeza. Ella se defendió usando el Tiovivo Mágico. Un intercambio de golpes hizo que la patada de Yamashita y el codazo de Sakazaki chocaran entre sí. Sakazaki tomó la delantera manteniendo a Yamashita abajo el tiempo suficiente para que la Chica Mágica Chicken Dude encontrara su objetivo y terminara el combate a su favor.

Tras la lucha se encaró con Mizuki, su compañera en Los Conejos Mágicos Azucarados, a quien enfrentará la siguiente vez que exponga su cinturón.

Los resultados completos son:

TJPW “TOKYO JOSHI PRO-WRESTLING 2023”, 04.01.2023

Tokyo Korakuen Hall

Asistencia: 1,111 Espectadores

1. HIMAWARI Debut Match: Yukie Nabeno venció a HIMAWARI (6:05) con la Venus DDT.

2. Wakana Uehara Debut Match: Moka Miyamoto y Juria Nagano derrotaron a Arisu Endo y Wakana Uehara (9:15) con un Rashomon de Miyamoto sobre Uehara.

3. Nao Kakuta, Mahiro Kiryu y Kaya Toribami vencieron a Raku, Pom Harajuku y Haruna Neko (8:36) con la Shiden Kai de Kakuta sobre Neko.

4. New Year Tonikaku Usa-chan Match: Shoko Nakajima vs. Hyper Misao (14:53) cuando ambas sacaron un “golpe” de los conejos de peluche que colgaban sobre el ring.

5. Princess of Princess Title Contendership, 6 Woman Battle Royal: Mizuki derrotó a Maki Ito con un Cutie Special (16:58). Orden de eliminación: Hikari Noa, Yuki Kamifuku, Rika Tatsumi, Suzume y Maki Ito.

6. International Princess Title: Miu Watanabe (c) venció a Trish Adora (10:34) con un Tear Drop defendiendo el título

7. Princess Tag Team Title: Max The Impaler y Heidi Howitzer derrotaron a Saki Akai y Yuki Arai (c) (11:29) con un Master Blaster de Max sobre Arai – conquistando el título

8. Princess of Princess Title: Yuka Sakazaki (c) venció a Miyu Yamashita (16:08) con un Magical Girl Niwatori Yaro (2nd defense) defendiendo el título