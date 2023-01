Ciryl Gane: Yo también soy muy completo

El ex campeón interino de los pesos pesados de la UFC Ciryl Gane cree que ‘un rayo no caerá dos veces’ cuando se enfrente a Jon Jones en el UFC 285.

Durante la conferencia de prensa posterior al combate de UFC Vegas 67, Gane descartó que la lucha libre de Jones vaya a ser un factor clave en UFC 285.

“Él va a seguir siendo bien redondeado”, dijo Gane. “No creo que vaya a demostrar algo. Creo que sólo quiere ganar su pelea contra mí, y no sé cuál es una buena manera de ganar contra mí. Por supuesto, a algunas personas les gusta decir que mi juego de lucha no es bueno debido a la pelea con Francis, pero este no es el caso. No me centré sólo en eso. Yo también soy muy completo. Puedo imaginarme un combate en el que vamos a permanecer de pie y quizá intentemos alguna vez caer”.

Jones fue campeón nacional de lucha libre de la NJCAA en el Iowa Central Community College. Su formación universitaria en lucha libre hizo una buena transición a las MMA, como lo demuestran sus peleas con Daniel Cormier, Alexander Gustafsson y otros.

Gane ha mostrado un sólido Jiu-Jitsu brasileño durante su tiempo en las MMA, aunque su defensa en los derribos ha sido irregular en ocasiones, especialmente contra el ex campeón Francis Ngannou. Se le conoce sobre todo como un golpeador de élite con movimientos comparables a los de un peso welter, no a los de un peso pesado.

Gane no sólo busca alcanzar un sueño de campeonato, sino también silenciar a sus detractores de grappling en el proceso cuando se enfrente a Jon Jones en UFC 285.