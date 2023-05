Reaparece Miro en AEW tras meses de ausencia

Después de estar ausente de AEW desde septiembre de 2022, el búlgaro Miro regresó a un programa de la compañía.

Ocho meses después de su última lucha en All Out, donde junto a Sting y Darby Allin derrotaron a The House Of Black, Miro desapareció de la programación.

Las cosas comenzaron a ponerse tensas, pues se desconocía su situación, incluso Miro dio a entender que estaba buscando salir de la empresa, hasta CJ Perry (su esposa) aseguró que estaría volviendo a WWE.

Este 10 de mayo, Miro apareció en backstage, pero cuando intentaron entrevistarlo, éste no dijo nada y entró a la oficina del presidente de AEW, Tony Khan.

Habrá que esperar para saber qué se revela de esa reunión, para conocer el futuro del luchador búlgaro.