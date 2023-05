¿Realizará WWE despidos de personal?

Durante la pandemia, WWE fue centro de atención debido al despido de más de un centenar de Superestrellas debido a los recortes presupuestarios. Algunas de estas salidas fueron realmente sorpresivas, pero una vez que Triple H tomó el mando creativo de la compañía, se encargó en traer de vuelta a varios de estos luchadores, aunque en los últimos meses esa tendencia ha caído.

► Nick Khan habría desmentido la posibilidad de despidos

WWE sigue con sus planes tendientes a culminar el proceso de fusión con Endeavor y ciertamente existe la preocupación en torno a si habrá más despidos. Triple H en su momento indicó que las cosas continuarán igual, pero el despido de personal es inminente en un proceso de fusión, e incluso podría afectar a algunas Superestrellas.

WrestleVotes había informado previamente que WWE tenía prevista una tanda de despidos para este 1 de julio, el mismo día que Money in the Bank en el O2 Arena de Londres. Sin embargo, Sean Ross Sapp informó vía Fightful Select que Nick Khan le dijo a la gente de WrestleMania que WWE no está despidiendo a nadie. No obstante, dado que esto ocurrió cerca de WrestleMania 39, las cosas podrían haber cambiado desde entonces.

“Nick Khan le había dicho a algunos conectados dentro del mundo de los agentes deportivos en torno a WrestleMania que no habría despidos en el elenco planeados en ese momento.”

Habrá que ver si la palabra de Nick Khan se mantiene, porque evidentemente él no tiene la última palabra en este tema. Solo el tiempo dirá si WWE decide prescindir de alguna de sus Superestrellas en los próximos meses.