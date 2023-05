FITE TV lanza paquete de PPV de AEW

FITE TV anunció una nada despreciable promoción para los próximos cuatro PPV de AEW, con lo que los fans podrían tener un precio especial a partir de este sábado.

La plataforma de transmisiones online, anunció que Double or Noting, Forbidden Door 2023, All Out y Full Gear, podrán comprarse por 71.99 dólares, mientras que cada evento individualmente, cada PPV cuesta 19.99 dólares; esto significa un ahorro de 7.97.

Está es una buena opción para los fans de AEW que quien ahorrarse algo de dinero; también es una buena estrategia de FITE, pensando que tal vez, en un futuro no muy lejano, los PPV de AEW ya no se transmitan exclusivamente con ellos.

► AEW llegará a HBO Max

AEW está a punto de llegar a HBO Max, lo que podría afectar a FITE TV, pues la empresa de lucha libre estará llegando a la plataforma de Streaming.

HBO Max cambiará su nombre a MAX gradualmente, mientras ya lo hizo en Estados Unidos, en Latinoamérica lo hará posteriormente. Para este relanzamiento, la marca busca presentar nuevos productos, incluyendo el Reality Show AEW All Access.

Esto podría ser solo el principio de la alianza de MAX y AEW, lo que a futuro podría significar la llegada de los PPV a la plataforma de Streaming.