¿Estará Cody Rhodes en Money in the Bank 2023?

Luego de su derrota en WrestleMania 39, Cody Rhodes ha estado involucrado en una rivalidad con Brock Lesnar, a quien enfrentará este fin de semana nuevamente en Night of Champions, que tendrá lugar en Jeddah, Arabia Saudita. The American Nightmare resultó vencedor en el primer combate que ambos tuvieron en Backlash a inicios de este mes de mayo, y ahora The Beast Incarnate buscará cobrar venganza.

► Cody Rhodes podría formar parte de la lucha de escaleras de Money in the Bank

Después de Night of Champions, comenzará la preparación para Money In The Bank 2023, evento que se llevará a cabo en Londres el 1 de julio, y que desde el próximo lunes tendremos los encuentros clasificatorios para los muy esperados combates de escaleras que tendrán como premio, el maletín.

A medida que continúa la especulación en torno a los posibles participantes de la lucha de escalera de Money In The Bank, ha surgido un nombre intrigante, ya que según informó recientemente WRKD Wrestling, es posible que Cody Rhodes sea parte del combate de escaleras de este año, después de que no pudiera competir el año pasado por sufrir un desgarro en el pectoral

“Casi ganándolo hace diez años en 2013, se espera que Cody Rhodes regrese como competidor en la lucha de Money In The Bank este año en Londres, Inglaterra”.

Esta no será la primera participación del American Nightmare en la lucha de escaleras de Money In The Bank, ya que anteriormente se lo consideraba uno de los favoritos para ganar el combate en el 2013, que terminó con la victoria de Damien Sandow. Evidentemente, primero Cody Rhodes tendrá que sortear un difícil combate ante Brock Lesnar en Night of Champions, esperando que este último no lo lastime aún más.