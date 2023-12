Rey Mysterio revela cómo reaccionaba Eddie Guerrero a las críticas

El 25 de julio de 2022 Rey Mysterio celebraba sobre el cuadrilátero sus 20 años de trayectoria con la WWE—no consecutivos, vale la pena aclarar—, en el discurso mencionó a Eddie Guerrero como uno de los grandes amigos que conoció gracias a la industria de la lucha libre.

Aún cuando Guerrero abandonó este plano terrenal en 2005, los homenajes en su memoria no faltan, al menos por parte de Mysterio: el más reciente fue revivir la Latino World Order, antigua facción de WCW que lideró Eddie Guerrero.

Es por ello que en entrevistas suelen preguntarle a Mysterio por Guerrero, como recientemente que le preguntaron sobre cómo reaccionaba a las críticas el Latino Heat.

► Así reaccionaba Eddie Guerrero a las críticas

Sería en el episodio 390 del pódcast Keepin’ it 100: CHRISTMAS Party w/ Rey Mysterio, Frankie Kazarian, & Bin Hamin!, en charla con Konnan y Disco Inferno, que, ambos platicaron con Mysterio sobre cómo afrontaba las críticas el hijo de Gori Guerrero.

»Eddie era un ser humano completamente diferente. Tomaba todo lo que hacía en el cuadrilátero en serio. Así que un comentario negativo no lo iba a derribar, no iba a sentirse molesto por eso. Era lo contrario, analizaba ese comentario e intentaba mejorarlo la próxima vez. Así era Eddie, era tan apasionado por este negocio y se tomaba todo a pecho».

Konnan agregó que parte de la mentalidad de Guerrero era que no quería volverse complaciente ni arrogante, así que trataba sus propias luchas con cinismo.

»Muchas veces teníamos una gran lucha en México y él preguntaba qué pensaba de la lucha, y yo decía: ‘Viejo, estuvo genial’… Él decía: ‘Oh, no pensé que fuera tan genial’. Pero así era él».

Mysterio también explicó que no importaba la calidad de la lucha, Guerrero se centraba en sus deficiencias y se esforzaba por mejorar.

Esto último lo confirmaba página página el mismo Guerrero en su libro autobiográfico: Cheating Death, Stealing Life: The Eddie Guerrero Story.

En especial cuando escribió sobre su lucha en When Worlds Collide, cuando junto a Art Barr se midió ante Hijo del Santo y Octagón—apostaron sus cabelleras y perdieron—.

»A los fans les encantó que nos raparan. Santo aún conserva mi cabello actualmente. Lo guarda en una pequeña bolsa, tradicionalmente puedes conservar la máscara de tu rival después de ganarla, pero nunca había escuchado de alguien que se quedara con el cabello.

»Supongo que Santo sintió que hubo algo especial en esa lucha, lo suficiente como para guardar el recuerdo en una bolsa con mi cabello. Lo cual me conmueve y me honra así me parezca un poco raro. Esa lucha se convirtió en un clásico instantáneo, de 5 estrellas, pero es difícil para mí verlo de esa manera. Le agradezco a los fanáticos que aman esa lucha, pero no puedo apreciarla de la manera en que ellos lo hacen.

»No quiero faltarle el respeto a nadie—¿Quién soy yo para juzgar a los fans por lo que les gusta? Pero sólo puedo ver el combate desde mi perspectiva de trabajador. Cuando veo esa lucha—o cualquiera de las mías, dado el caso—todo lo que puedo ver es qué hice mal. Soy muy autocritico sobre mi trabajo.

»Sin embargo, esa noche, pensé que esa había sido la mejor lucha posible. Definitivamente, una de las noches más emocionante en mi carrera, llegado a ese punto. Art y yo estábamos seguros que habíamos dado algo espectacular e innovador.

»Llegó así la llamada de mis hermanos, quienes reventaron mi burbuja. Ellos siempre han sido muy críticos con mi trabajo, especialmente con mis grandes encuentros. Esa es una de las razones por la que soy tan duro con mi propio desempeño—sé que no importa qué tan bueno sea, mis hermanos siempre van a ser críticos».