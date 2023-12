Ivar se ofrece a retirar a Goldberg en lucha en WWE

Recientemente, el recordado Goldberg volvió a ser noticia luego de meses alejado de las luminarias. Y es que se despachó de gran manera en contra de su antiguo jefe, Vince McMahon, a quien acusó de no cumplir su palabra, pues este habría quedado de darle a Goldberg una lucha de retiro en WWE, si luchaba ante Roman Reigns en Crown Jewel 2022, pues el veterano del ring tuvo covid-19 dos meses antes y no se sentía bien físicamente.

Las duras palabras de Goldberg, quien llamó hasta «pedazo de mierda» a McMahon, hicieron eco en redes sociales. E incluso, un luchador conocido por su participación en luchas por equipo, se atrevió a ofrecerse como el último rival de Goldberg en WWE. Se trata de Ivar, de The Viking Raiders, quien envió a Goldberg el siguiente mensaje a través de su cuenta de X:

If you are looking, I'll have that retirement match with you @Goldberg https://t.co/YDb7X7gGca

— Ivar (@Ivar_WWE) December 27, 2023