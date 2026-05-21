Rating WWE SmackDown 15 de mayo 2026: audiencia y cifras

WWE SmackDown del 15 de mayo de 2026 registró un descenso en audiencia respecto a la semana anterior en USA Network. contó con varios combates y segmentos, entre lo que destaca el combate entre Gunther y Royce Keys.

Las luchas presentadas fueron

Trick Williams venció a The Miz (** 1/2) Paige y Brie Bella vencieron a Giulia y Kiana James (** 1/2) Carmelo Hayes venció a Ricky Saints (***) Damian Priest venció a Tama Tonga (** 1/2) Charlotte Flair y Alexa Bliss vencieron por DQ a Michin y B-Fab (**) Gunther venció a Royce Keys (***)

► Audiencia WWE SmackDown 15 de mayo 2026

El show de WWE SmackDown en USA Network atrajo 1.184.000 espectadores, lo cual está por encima de los 1.279.000 de la semana anterior.

► Rating en demográfico 18-49

En el grupo demográfico de 18 a 49 años, registró un 0,23, un aumento con respecto al 0,29 de la semana pasada.

En comparación, con el episodio emitido el 16 de mayo del año 2025 alcanzó 1.290.000 espectadores, con un rating de 0,36 en USA Network mientras que en 17 de mayo del año 2024 superó los 2.186 millones en FOX.

El episodio de SmackDown continúa con su tendencia irregular en audiencia y rating en 2026.