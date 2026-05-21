Nueva empresa de MMA: Scott Coker regresa para competir con UFC

El veterano promotor de artes marciales mixtas, Scott Coker —fundador de Strikeforce y ex presidente de Bellator—, anunció planes para lanzar una nueva liga global de MMA que debutará a principios de 2027. El proyecto cuenta con un respaldo inicial de 60 millones de dólares de un grupo de inversionistas estratégicos del mundo del deporte, medios, tecnología y finanzas.

► Inversionistas destacados

Entre los principales inversionistas se encuentran Creator Sports Capital, Griffin Gaming Partners, Upper Deck, Steve Kaplan (propietario del D.C. United y cofundador de Oaktree Capital), Swimmy Minami (fundador de Visional y socio de los New York Yankees), la leyenda del skateboarding Tony Hawk, Dean Dakolias (ex vicepresidente de Fortress Investment Group) y otros, que tienen participaciones en la NFL y la NBA.

Coker ocupará el cargo de cofundador y CEO de la compañía, aún sin nombre oficial. Peter Levin, de Griffin Gaming Partners, será cofundador y presidente de la junta directiva. Levin ya había sido asesor e inversor en Strikeforce, vendida a UFC en 2011.

► Un enfoque diferente al de UFC

La nueva liga busca llenar el vacío que existe en cuanto a la competencia en las MMA, un mercado que supera los 20 mil millones de dólares a nivel global y cuenta con más de 625 millones de fans en todo el mundo, especialmente en el segmento de hombres de 18 a 34 años. Según los fundadores, a pesar de este crecimiento, los atletas profesionales de más de 40 países carecen de una vía clara para avanzar en sus carreras y ganar sueldos el dinero que merecen.

«Hay una demanda increíble por una marca global fresca y nueva en MMA. Esta liga se trata de volver a lo que importa: la integridad de la competencia, el respeto por los atletas y compartir sus increíbles historias con el mundo».

El proyecto enfatiza un enfoque «fighter-first» (primero los peleadores), algo que ha caracterizado la trayectoria de Coker, quien ayudó a lanzar las carreras de leyendas como Daniel Cormier, Ronda Rousey y Gina Carano.

El grupo asesor incluye figuras de gran experiencia en medios y entretenimiento:

Wade Davis (ex CEO de TelevisaUnivision y ex CFO de Viacom).

(ex CEO de TelevisaUnivision y ex CFO de Viacom). Steve Mosko (ex presidente de Sony Pictures Television).

(ex presidente de Sony Pictures Television). Kevin Kay (ex presidente de Paramount Network, CMT, Spike TV y TV Land).

En las próximas semanas se anunciará el equipo completo, así como detalles clave: nombre de la liga, formato de eventos, estructura, calendario y, sobre todo, el elenco de peleadores.

Este anuncio llega en un momento en el cual UFC (parte de TKO Group) es prácticamente un monopolio