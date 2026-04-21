Rating AEW Collision 16 abril 2026

Esta semana el episodio de AEW Collision contó con varios combates y segmentos, entre lo que destaca el combate entre Jon Moxley vs. Nick Wayne.

Las luchas presentadas fueron:

Matt Jackson y Nick Jackson vencieron a Zachary Wentz y Myron Reed (****) Orange Cassidy, Roderick Strong y Kyle O’Reilly vencieron a Jay Lethal, Blake Christian y Lee Johnson (** 1/2) Kris Stalander e Hikaru Shida vencieron a Big Anne y Danika Della Rouge (** 1/2) ELIMINATOR MATCH; CAMPEONATO CONTINENTAL AEW: Jon Moxley (c) venció a Nick Wayne (**** 1/2) PAC venció a Lio Rush (**** 1/2) Místico, Brody King y Máscara Dorada vencieron a Bull RIvera, KC Riff y Ricky Gibson (***) CAMPEONATO MUNDIAL FEMENIL AEW: Thekla (c) retuvo ante Alex Windsor (**** 1/2)

►Los números de AEW Collision 16 de abril 2026

El show de AEW Collision del 16 de abril 2026 tuvo un promedio de 473 mil televidentes en TNT, esto esta por encima con respecto a los 423 espectadores del programa de la semana pasada.

El programa de esa semana destacó por ser el especial Collision Spring BreakThru 2026, por ser un programa grabado y no en vivo, y también por haber sido reprogramado para la noche del jueves debido a que AEW y TNT querían evitar competir directamente con el programa de la WWE, WrestleMania 42, la primera noche del sábado.

Obtuvo un rating de 0,13 en el grupo demográfico de 18 a 49 años, un aumento con respecto al rating de 0,08 del programa de la semana anterior.

Actualmente se desconocen las cifras de audiencia en streaming de las retransmisiones simultáneas en HBO MAX.

El año pasado, por estas fechas, el 17 de abril de 2025, Collision atrajo a 353.000 espectadores y obtuvo un rating de 0,18 en el grupo demográfico de 18 a 49 años. El episodio del 20 de abril de 2025, Collision, atrajo a 461.000 espectadores y obtuvo un rating de 0,13.