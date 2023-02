Randy Brown destrozado tras derrota en UFC 284

A pesar de enfrentar un revés importante, Randy Brown está tratando de mantenerse positivo. Aunque Brown se ha enfrentado a una dura competencia durante sus siete años en la división de peso welter de la empresa, su pelea de UFC 284 contra Della Maddalena fue posiblemente la pelea más importante de su carrera, hasta este momento.

No solo se enfrentaba a un prospecto de alto perfil en ascenso, sino que lo estaba haciendo como el combate destacado en un evento de pago por evento realizado en territorio enemigo.

En última instancia, las cosas no saldrían según lo planeado para Randy Brown, quien se encontró en un estrangulamiento trasero desnudo, poco más de dos minutos después de la competencia. Fue fácil decir por la expresión de su rostro en los momentos inmediatamente posteriores a la pelea, que el veterano de Looking For A Fight de Dana White no estaba contento con su desempeño.

Este fue un sentimiento que se respaldó cuando Brown acudió a Twitter después de su concurso de UFC 284, para expresar lo decepcionado que estaba por quedarse corto en el escenario más importante de su carrera. Dicho esto, “Rude Boy” era lo opuesto a su apodo, ya que rindió homenaje a Jack Della Maddalena y a los fanáticos australianos que asistieron al evento.

Im gutted man. Coming up short in big moments like these really hurt. i know we will build back. Congratulations to Jack.He did a good job catching me coming off the cage. Thank you to the people of Perth. The passion here was felt through the electricity in that arena. Thank you

— Randy Brown (@TouchNgo_) February 12, 2023