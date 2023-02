La razón por la que Fedor es GOAT y Jon Jones no

Chael Sonnen, ex aspirante al título de peso medio y semipesado de la UFC, ha aclarado recientemente quién es para él el GOAT.

Según “The American Gangster” en un reciente vídeo de YouTube, Fedor Emelianenko es el mejor artista de artes marciales mixtas de todos los tiempos. Sonnen también se apresuró a destacar la constante condición de “El Último Emperador” como atracción de la pelea estelar allá donde ha ido. Jon Jones, otro luchador al que muchos consideran el GOAT, simplemente no está a la altura, según Sonnen.

“Fedor es el GOAT por las mismas razones que Jon Jones no lo es“, dijo Sonnen. “El GOAT no se trata sólo de cuántos campeonatos has ganado, no se trata sólo de cuál es tu récord, no se trata sólo de peleas estelares o de cuánto dinero has ganado. Ahora, el mero hecho de que Fedor es nunca ha hecho nada más que peleas estelares realmente es increíble. Eso es mucho más sorprendente que cualquier otra cosa. Que sólo podía ser la estrella, incluso en su última noche nunca”

Sonnen continuó dando una explicación sorprendentemente contundente de por qué sitúa a “El Último Emperador” por delante de “Bones” en la escala de GOAT. A pesar de los muchos elogios de Jones, a Sonnen simplemente no le gusta personalmente. A continuación, “The Bad Guy” afirmó que las conversaciones sobre el GOAT son casi siempre concursos de popularidad.

“Jon es el mejor talento, Jon es el más único, Jon tiene el currículum… Así que ¿por qué no iba yo a decir que Jon Jones es el más grande? Por la misma razón que vosotros no lo hacéis, porque no os gusta… Cuando tenéis conversaciones sobre el mejor de todos los tiempos, seguro que estáis teniendo un concurso de popularidad.”