La ‘mala suerte’ de Dan Hooker

Dos próximos eventos de pago por evento se han visto afectados por las lesiones. Dan Hooker no participará en el UFC 285 que se celebrará en Las Vegas el 4 de marzo, mientras que Nathaniel Wood se ha retirado del UFC 286 que se celebrará en Londres, Inglaterra, el 18 de marzo.

Hooker tenía previsto luchar contra Jalin Turner en el UFC 285, pero ha sufrido una fractura en la mano durante el entrenamiento que le mantendrá fuera de combate por el momento. En estos momentos está por ver si la UFC mantendrá en el cartel al número 10 del peso ligero, Turner, que busca mejorar su actual racha de cinco victorias en la promoción.

Por su parte, Nathaniel Wood ha quedado descartado para su combate del UFC 286 contra Lerone Murphy en su Inglaterra natal tras sufrir un extraño accidente en un entrenamiento que le causó un feo corte cerca de la rodilla.

“Para aquellos que preguntan, desafortunadamente me corté la rodilla en algunos adornos de madera en el exterior de las colchonetas yendo por un derribo”, explicó Wood en Twitter. “Desafortunadamente no puedo doblar la rodilla hasta que me quiten estos puntos”.

Todavía no se sabe si el invicto Murphy seguirá en la cartelera, pero a falta de más de un mes para la noche del combate parece más probable que no que puedan encontrarle un rival adecuado.