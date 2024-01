R-Truth sigue ocasionando estragos en The Judgment Day

Mientras The Judgment Day sigue lidiando con un problema llamado R-Truth, continúa siendo atacado por todas partes y enfrentándose a varios temas pendientes.

JD McDonagh ha sido uno de los más afectados, especialmente desde que perdió una lucha contra Truth, quien no ha dejado de repetirle que está fuera de la agrupación.

R-Truth has single handedly revitalized Judgment Day since he’s been back 😂😂😂 This man is gonna get 2 HOF rings for this shit #WWERAW pic.twitter.com/thrr3AMGDD

— Public Enemies Podcast (@TheEnemiesPE3) January 9, 2024