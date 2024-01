Ludwig Kaiser masacra a Kofi Kingston

La semana pasada, Giovanni Vinci resultó lesionado durante el combate en el que él y Ludwig Kaiser se enfrentaron a Kofi Kingston y Jey Uso. Por lo tanto, en esta ocasión, Kaiser buscó venganza.

Vinci, miembro de IMPERIUM, quedó lesionado tras recibir una patada en la cabeza por parte de Kingston. Ahora Ludwing buscaba desquitarse, específicamente contra el integrante de The New Day.

Desde el inicio del combate, Kaiser se lanzó con todo contra el excampeón de la WWE, quien tuvo que emplearse a fondo con movimientos rápidos y vuelos. Sin embargo, no lo tuvo nada sencillo, ya que su rival lo atacó con intensidad, golpeándolo de forma constante.

La lucha continuó fuera del ring durante bastante tiempo, ya que la rivalidad se había vuelto personal. Finalmente, ambos fueron descalificados por el conteo fuera del ring.

Después del combate, siguieron golpeándose sin control. Kaiser llegó al extremo de arrojarle una silla a su rival y atacar a Kingston en la escalinata, y las autoridades no pudieron detenerlo durante varios minutos.

Ludwig Kaiser gets revenge for Giovanni Vinci and takes out Kofi Kingston!#WWERAW pic.twitter.com/10jf15WasQ

— WrestlePurists (@WrestlePurists) January 9, 2024