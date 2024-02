R-Truth fue apaleado por The Judgment Day

JD McDonagh enfrentó a R-Truth para intentar finalmente hacerlo entender que no es parte de The Judgment Day, pues desde hace semanas no entiende que no pertenece a la agrupación.

Antes del combate, Damian Priest intentó hacerlo entender por última vez y aseguró que sería una ejecución en su contra por no querer entender el mensaje.

Parece que finalmente Truth entendió algo de lo que estaba sucedido, pues incluso le llamó a The Miz para que éste fuera a ayudarlo, pese a que él no se encontraba en la arena.

La lucha comenzó precisamente contra el integrante de The Judgemnt Day, pues JD atacó rápido, pero fue repelido a punta de golpes y fuertes ataques sin que pudiera reaccionar.

Fue ahí cuando empezaron a aparecer los luchadores oscuros para apoyar a su compañero, siendo el primero Dominik al sacarlo del ring antes de un conteo.

Finalmente, McDonagh pudo reaccionar tras varios minutos sin poder reaccionar y con un fuerte azotón se llevó el combate.

Al final del encuentro, The Judgment Day atacó a R-Truth y aunque consiguió repeler un par de ataques, terminó siendo humillado, sin embargo, Tommaso Ciampa y Johnny Gargano llegaron al rescate.