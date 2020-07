Después del combate Asuka contra Sasha Banks de The Horror Show at Extreme Rules todo el Universo WWE se estaba preguntando: ¿quién es la Campeona Raw? Porque la lucha finalizó cuando "The Boss" hizo la cuenta de tres sobre la "Emperatriz del Mañana" pero con Bayley como réferi. La retadora se fue con el título como monarca pero sin serlo en realidad pues en WWE.com puede verse que la japonesa continúa siendo la dueña de la corona.

► ¿Quién es la Campeona Raw? Así va a determinarse

Asuka es la Campeona Raw de acuerdo al website oficial de la empresa pero anoche Stephanie McMahon puso en claro en Monday Night Raw que no defendió el título ante Banks en el PPV. Al mismo tiempo que aclaró que la ruda tampoco lo ganó. La directiva anunció tanto a ellas como al Universo WWE que el próximo lunes las dos van a verse las caras de nuevo en un mano a mano para determinarse quien es la verdadera reina de la marca roja.

Cabe mencionarse además existen varias condiciones: si Banks no gana legalmente, provoca una descalificación o la Campeona SmackDown interfiere para ayudarla, perderá de manera automática. De esta forma la compañía intenta buscar que la disputa del campeonato sea lo más justa posible.

Echando la vista atrás, a los manos a mano que estas dos luchadoras han tenido hasta ahora, dejando a un lado el reciente pay-per-view, puede verse que solo se enfrentaron así en una ocasión. En el show rojo del 29 de enero de 2018, Asuka venció a Sasha Banks. ¿Repetirá hazaña el lunes que viene?