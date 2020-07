Drew McIntyre contra Dolph Ziggler confirma revancha titular

El Campeonato WWE podría encontrar un nuevo retador después de su defensa en The Horror Show at Extreme Rules pero Drew McIntyre contra Dolph Ziggler no acabó. Los dos se vieron las caras en el reciente PPV de la empresa en una lucha de mesas, sillas y escaleras que solo afectaba al retador; es decir, el monarca no podía hacer uso de ninguna de estas armas. Fue esta una estipulación elegida por su oponente, aunque no supo aprovecharla.

► Drew McIntyre contra Dolph Ziggler no acabó

Ambos entraron en escena anoche en Monday Night Raw después de que el campeón apareciera para avisar al Universo WWE de que buscaba rival para SummerSlam 2020. Pero enseguida lo interrumpió DZ para exigir una revancha porque "vio miedo en sus ojos". El escocés le dice que no sabe de qué está hablando pues lo venció y que se quite de su camino. El rubio consiguió convencer al dueño del título cuando le ofreció elegir él la estipulación. McIntyre aceptó.

Por supuesto, McIntyre no aclaró qué tipo de estipulación va a elegir; de hecho, adelantó que no se sabrá hasta poco antes de que comience el combate. Ahora quedaría saber oficialmente cuándo va a darse la revancha pero todo indica que será en la mayor fiesta del verano. Pero queda más de un mes para entonces así que podrían hacerla en un show semanal para que el Campeón WWE tenga otro oponente en el siguiente pay-per-view.