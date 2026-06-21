Queen Aminata vs. Red Velvet, lucha agregada al cartel de AEW Dynamite del 24 de junio 2026

El próximo episodio de AEW Dynamite se presentará el 24 de junio 2026 en el Rio Rancho Events Center en Rio Rancho, Nuevo México, (anteriormente llamado Santa Ana Star Center), coliseo con capacidad para 7,500 aficionados.

► En el episodio de AEW Dynamite del 17 de junio vimos:

Kenny Omega venció a Tony Nese (*) Brodido (Brody King y Bandido) vencieron a Death Riders (Jon Moxley y Daniel García) (***) TORNEO DE LA FUNDACIÓN OWEN HART: Mercedes Moné vs. Hazuki (****) MJF, Kazuchika Okada, Kyle Fletcher, Andrade, Kevin Knight y Jake Doyle vencieron a Mark Briscoe, Darby Allin, Konosuke Takeshita, Orange Cassidy, Kyle O’Reilly y Roderick Strong (*** 1/2)

► Cartel actualizado AEW Dynamite 24 de junio 2026

Uno de los combates más interesantes de AEW Dynamite este 24 de junio será el choque entre Queen Aminata y Red Velvet, una lucha clasificatoria para el combate TBS Championship Survival of the Fittest. La ganadora avanzará a la siguiente fase del torneo que coronará a una nueva campeona TBS.

Queen Aminata llega con la motivación de consolidarse definitivamente entre las principales figuras de la división. Su estilo físico, agresivo y dominante la convierte en una rival difícil para cualquiera, y ya ha demostrado en el pasado que puede derrotar a Red Velvet en encuentros importantes.

Por su parte, Red Velvet entra al combate con el prestigio de ser la actual Campeona Mundial de Televisión de ROH y con el objetivo de añadir otro campeonato a su historial. Su velocidad, experiencia televisiva y capacidad para aprovechar cualquier error podrían darle una ventaja crucial en una lucha de alta presión.

Será un combate muy parejo, pero Queen Aminata podría tener una ligera ventaja gracias a su impulso reciente y a su historial favorable frente a Red Velvet, aunque una victoria de Velvet no sería ninguna sorpresa.

Death Riders vs. Místico y Brodido

Jack Perry vs. Zack Sabre Jr.

Swerve Strickland vs. Daniel Garcia

Will Opsreay vs. El Phantasmo

SURVIVAL OF THE FITTEST MATCH: Harley Cameron vs. Marina Shafir

Harley Cameron vs. Marina Shafir SURVIVAL OF THE FITTEST MATCH: Queen Aminata vs. Red Velvet