Divine Dominion vs. Thunder Rosa y Olympia, lucha agregada al cartel de Forbidden Door del 28 de junio 2026

AEW se presentó en el The O2 Arena, en Londres, Inglaterra. y entre otras cosas vimos a Adam «Hangman» Page retener el Campeonato Mundial AEW.
► En el episodio de AEWxNJPW Forbidden Door del 24 de agosto 2025 vimos:
- Adam Copeland y Christian Cage vencieron a Killswitch y Kip Sabian (***)
- CAMPEONATO TNT: Kyle Fletcher (c) retuvo ante Hiromu Takahashi (**** 1/2)
- CAMPEONATO TBS: Mercedes Moné retuvo ante Persephone, Alex Windsor y Bozilla (****)
- CAMPEONATO MUNDIAL DE PESO COMPLETO IWGP: Zack Sabre Jr. retuvo ante Nigel McGuinness (****)
- Brodido (Brody King y Bandido) vencieron a The Hurt Syndicate (Bobby Lashley y Shelton Benjamin) (c) vs. vs. FTR (Cash Wheeler y Dax Harwood) (*** 1/2)
- CAMPEONATO UNIFICADO AEW: Kazuchika Okada (c) retuvo ante Swerve Strickland (****)
- CAMPEONATO MUNDIAL FEMENIL AEW: ‘Timeless’ Toni Storm (c) retuvo ante Athena (**** 1/2)
- CAMPEONATO MUNDIAL AEW: ‘Hangman’ Adam Page (c) retuvo ante MJF (**** 1/2)
► Cartel actualizado para AEW Forbidden Door 28 de junio 2026
La alianza entre AEW y CMLL volverá a tomar protagonismo en Forbidden Door cuando las campeonas Divine Dominion (Megan Bayne y Lena Kross) defiendan el Campeonato Mundial Femenino en Parejas de AEW ante Thunder Rosa y la estrella de CMLL Olympia. El combate fue oficializado para el Buy In del evento después de que Thunder Rosa respondiera al reto abierto de las campeonas.
Divine Dominion llega como una de las parejas más dominantes de la división femenil. Desde conquistar los títulos en marzo, Bayne y Kross han construido una reputación basada en su poder físico, agresividad y dominio colectivo, superando a todas las retadoras que se han cruzado en su camino.
Por su parte, Thunder Rosa busca añadir un nuevo campeonato a su palmarés. Aprovechando su estrecha relación con CMLL, eligió a Olympia como compañera para esta oportunidad titular. AEW ha destacado que ambas ya se han enfrentado anteriormente en Arena México, por lo que ahora deberán dejar atrás cualquier rivalidad pasada para funcionar como un equipo cohesionado frente a unas campeonas que no suelen perdonar errores.
Se espera que sea un choque entre la fuerza bruta de las campeonas y la pasión de las representantes de AEW y CMLL. Si Thunder Rosa y Olympia logran trabajar como una unidad desde el inicio, podrían poner en peligro el reinado de más de 100 días de Divine Dominion. Pero si Bayne y Kross consiguen imponer su poder físico, las campeonas seguirán consolidándose como la pareja dominante de la división
- COMBATE EN JAULA DE ACERO: Mark Briscoe (5 luchadores por definir) vs. MJF, Kevin Knight y (4 luchadores por definir)
- Kenny Omega vs. Zack Sabre Jr.
- FINAL TORNEO VARONIL FUNDACION OWEN HART: Will Ospreay vs. Swerve Strickland
- CAMPEONATO FEMENIL DE PAREJAS AEW: Divine Dominion vs. Thunder Rosa y Olympia
|Información del Evento
|Fecha
|Domingo 28 de abril de 2026
|Hora (CDMX)
|6:00 PM
|Transmisión
|TBS / HBO Max (Estados Unidos) | Fox Sports MX (México)
|Sede
|SAP Center, San José, California
|Capacidad
|19,190 espectadores