Lola Vice defenderá el Campeonato Femenil NXT en AAA ante La Hiedra

Lola Vice continúa consolidándose como una de las piezas clave de la unión entre WWE y Lucha Libre AAA. Durante la más reciente transmisión de AAA, Rey Mysterio confirmó que la campeona femenil de NXT tendrá una nueva defensa titular fuera de WWE.

La monarca pondrá en juego el Campeonato Femenil de NXT frente a La Hiedra el próximo 27 de junio de 2026, en un combate que podría tener importantes consecuencias para ambas empresas.

► Lola Vice tendrá un fin de semana de alta exigencia

La defensa en AAA se llevará a cabo apenas un día antes de que Vice vuelva a exponer el mismo campeonato en WWE.

La campeona ya tiene programada una lucha ante Kendal Grey en NXT Great American Bash, por lo que llegará a ese compromiso tras haber enfrentado primero a una de las integrantes más importantes de Las Tóxicas.

La doble responsabilidad incrementa la presión sobre Vice, aunque también demuestra la confianza que tanto WWE como AAA han depositado en ella como figura representativa de la colaboración entre ambas compañías.

► Rey Mysterio adelanta más sorpresas para AAA

Durante el mismo anuncio, Rey Mysterio reveló que AAA se encuentra muy cerca de concretar la llegada de un ex campeón mundial de WWE que nunca ha competido en la empresa mexicana.

Aunque no ofreció nombres ni más detalles, prometió que la información será revelada durante la próxima semana, generando especulación entre los aficionados sobre quién podría ser el nuevo refuerzo.

La noticia se suma a la creciente presencia de talento de WWE dentro de la programación de AAA desde que ambas compañías formalizaron su asociación.

► AAA busca llevar sus campeonatos a WWE

Mysterio también confirmó que existen conversaciones con los responsables creativos de Raw, SmackDown y NXT para permitir que Rey Fénix pueda defender el Campeonato Mundial Crucero de AAA dentro de las marcas de WWE más veces.

La iniciativa representaría un paso importante en la integración de ambos productos y aumentaría la visibilidad de los campeonatos de AAA ante una audiencia internacional mucho más amplia.

Por ahora no existe una fecha concreta para que esto ocurra, pero las negociaciones muestran el interés de la empresa mexicana por aprovechar al máximo su relación con WWE.

Mientras tanto, Lola Vice deberá concentrarse en superar dos defensas titulares en menos de 48 horas.