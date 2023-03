¿Qué aprendió Powerhouse Hobbs hasta ahora en AEW?

Powerhouse Hobbs se encuentra en el mejor momento de su carrera en All Elite Wrestling tras haber ganado el Campeonato TNT el miércoles de esta semana en Dynamite. Desde la posición en que está actualmente, mira hacia atrás para repasar lo que ha aprendido hasta ahora en la compañía. Ello en una reciente entrevista en Deuce and Mo. Cabe mencionarse que “The Embodiment Of Willpower” tenía una gran experiencia cuando lo contrataron pues inició su carrera en 2009. E incluso tuvo la oportunidad de luchar con Baron Corbin en un combate no televisado en SmackDown en 2016.

#AndNEW!!!

The Face of The Revolution #Powerhouse @truewilliehobbs is now the NEW TNT Champion!#AEWDynamite is LIVE on TBS every Wednesday Night! pic.twitter.com/OT0limfpJd — All Elite Wrestling (@AEW) March 9, 2023

> El aprendizaje de Powerhouse Hobbs en AEW

“Que soy paciente. Que realmente amo lo que hago. Me obsesioné con esto. Conocer mi habilidad, saber que puedo desempeñarme. Saber lo que puedo hacer para que la gente me abuchee o me anime. He aprendido mucho sobre mí mismo.

“Hablé con muchos de nuestros veteranos, como Dean Malenko, Chris Jericho, Arn Anderson. Conecté con muchos de nuestros agentes. Pat Buck, Sonjay Dutt, les pido consejo a estos muchachos. ‘¿Qué debo hacer?, ¿qué debo buscar, cómo puedo cambiar esto o cambiar aquello?’. Tengo todo lo que necesito en la palma de mi mano, solo depende de mí capitalizarlo. No estoy satisfecho donde estoy, no lo estoy.

“Mi objetivo es convertirme en el primer Campeón Mundial afroamericano en AEW. Ese es el objetivo que he tenido desde que escribí mi nombre en tinta en la hoja de papel. He soñado con eso, de niño, ser campeón mundial. Tengo gente que me admira. Es algo que quiero lograr y por lo que tengo que mejorar. Tengo que hacerlo por mí y mi familia. Es algo con lo que me he estado obsesionando”.

¿Te gusta lo que está haciendo Powerhouse Hobbs en AEW?