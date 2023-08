Cult of Personality no es la canción de entrada de CM Punk por casualidad. Guste más o guste menos, el Best in the World tiene personalidad. O realmente no parece importarle qué piensan lo demás sobre él. Paul Wight, que compartió vestidor con él en WWE y AEW, lo explicaba recientemente: «[…] Él espera mucho de sí mismo y espera lo mismo de los demás a su alrededor. […] Phil es un tipo que te hará saber si está molesto por algo, y realmente no le importa si lastima tus sentimientos. Conmigo nunca ha sido así. Si he cometido un error y he hecho algo mal, me lo hace saber de inmediato, ‘¿En qué estabas pensando?’ y la conversación continúa y sigue adelante […]».

► CM Punk se ríe

Pero no tenemos que atender a otras fuentes pues podemos ir a la principal a través de sus recientes declaraciones (cortesía de SLAM Wrestling) en el Cauliflower Alley Club, durante su discurso al recibir el Iron Mike Mazurki Award, que reconoce sus éxitos tanto dentro como fuera de las cuerdas.

«Cuando la gente me dice que no les caigo bien o que Internet está enfadado conmigo, me río porque le caía bien a Roddy Piper. Le gustaba a Dusty Rhodes y le gustaba a Harley Race. Y eso significa más que nada en el mundo porque estas leyendas pusieron su sello en mí antes que nadie. Me dieron la confianza y la capacidad para triunfar».

Punk señala además a Punk credited JBL, Eddie Guerrero, Raven, Tracy Smothers, Mickie James, AJ Lee, Ace Steel y asegura que significa el mundo para él cuando los fanáticos se acercan y le dicen que los ha inspirado. Steel, por su parte, en el mismo evento, comentó lo siguiente:

«Nunca ha cambiado. No importa lo que digan de él, no lo ha hecho porque no aguanta una mi*rda«.