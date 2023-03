PSL no tendrá segunda temporada en TBS

“Power Slap: Road to the Title”, la segunda temporada no estará en TBS. El lunes, las relaciones con los medios de comunicación de TBS confirmaron a MMA Junkie que el reality de peleas a bofetadas encabezado por el presidente de UFC, Dana White, no regresará a la cadena para una segunda temporada, después de un informe inicial de MMA Fighting.

Power Slap 1, el primer evento retransmitido en directo en la historia de la promoción, se celebró el sábado en el UFC Apex. Se emitió en la plataforma de vídeo en línea Rumble, que White reveló que será el hogar de la serie de realidad para las próximas dos temporadas.

“Ahora conozco la fórmula de este material”, dijo White a los periodistas en una rueda de prensa tras el evento. “Vamos a movernos rápido. Tengo un acuerdo de dos años con Rumble. Y el acuerdo con Abu Dhabi todavía lo estamos resolviendo con ellos. Pero me encantaría hacer dos temporadas con ellos, hacer la temporada 2 y la temporada 3 allí”.

White dijo que los números de la noche de la pelea en Rumble totalizaron. 1,1 millones de visionados totales. En el momento de esta publicación, el vídeo Power Slap 1 cuenta con más de 3,05 millones de visitas. “Power Slap: Road to the Title”, Temporada 1 emitió ocho episodios que comenzaron el 18 de enero. La serie se emitió después de All Elite Wrestling y tuvo una media de 293.500 espectadores por episodio.

La aprobación de la lucha a bofetadas por parte de la Comisión Atlética de Nevada (NAC) en octubre y el posterior lanzamiento de la serie se encontraron con las críticas de muchos profesionales de la salud, entre ellos el experto en conmociones cerebrales Chris Nowinski, que calificó Power Slap de “triste” y lo tachó de “explotación”.

El ex presidente de la NAC, Stephen Cloobeck, que ayudó a aprobar la lucha contra las bofetadas, dijo recientemente a Associated Press que lamentaba la aprobación y la calificó de “error.” Cloobeck dejó su cargo a principios de 2023.