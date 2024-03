El luchador mexicano Psicosis /Nicho el Millonario dio a conocer en redes sociales que fue sometido a una cirugía de urgencia.

El luchador oriundo de Tijuana reveló que justo hace un mes sufrió una caída y al no ceder el dolor que sentía, Damian 666 le recomendó que acudiera a un hospital para una revisión más exhaustiva. Tras los estudios médicos de rigor, el original Psicosis se enteró de que su cadera del lado derecho estaba rota. Por este motivo tuvo que someterse a una cirugía de urgencia, a fin de repararla, para posteriormente hacer la terapia física necesaria y tomar los medicamentos correspondientes para aliviar el dolor y prevenir el desarrollo de coágulos e infecciones.

Psicosis ya se encuentra en casa, manteniendo el reposo para que su cadera solde y posteriormente inicie la fisioterapia correspondiente. Se ha estimado que este proceso de recuperación durará unos seis meses.

El comunicado que Psicosis / Nicho el Millonario difundió dice así:

Con la finalidad de ayudar a Psicosis / Nicho el Millonario a solventar los gastos médicos por su cirugía y posterior fisioterapia, Rubén Zamora de Masked Republic, abrió una campaña de GoFundMe para que amigos, familiares, compañeros de trabajo y el público en general, apoyen esta iniciativa.

En la descripción de la campaña podemos leer:

El jueves 15 de febrero de 2024 Nicho sufrió una caída mientras trabajaba. Por el momento nadie sabía la gravedad de la lesión. Después de unos días, su compañero luchador Damian lo convenció de ir al hospital. Nicho siguió el consejo, que más tarde supo que podría haberle salvado la vida. Por el momento nadie sabía la gravedad de la lesión.

Al llegar al hospital, le tomaron radiografías y una resonancia magnética que mostraron que tenía la cadera derecha rota. No magullado, no fracturado, sino roto. Los médicos le dijeron a Nicho que no podría regresar a casa y que debía quedarse en observación y eventualmente ser sometido a una cirugía de emergencia.

Unos días después la cirugía se realizó con éxito. Varios días después, a Nicho se le permitió regresar a casa. He estado en contacto con Nicho y me dice que no puede sentarse, moverse y mucho menos caminar. Deberá permanecer en cama durante varias semanas antes de poder intentar sentarse. Nicho me dice que el dolor es fuerte y le impide dormir por las noches.

¿Por qué estoy haciendo esto?, te preguntarás. Nicho no solo ha sido un muy buen amigo para mí, sino que también ha sido un partidario leal en lo que hacemos en Masked Republic desde el día 1. Cada vez que lo llamaba para programar una fecha, siempre decía que sí, preguntaba cuándo y dónde, y decir que estaría allí. (Tenga en cuenta que nunca comenzó la conversación preguntando sobre el pago). Cuando necesitaba una entrevista de radio o una aparición en televisión, Nicho siempre era el primero en dar un paso al frente y ayudar… nunca preguntaba sobre el pago. Cuando salía a medianoche a colocar los carteles de mis eventos en San Diego, Nicho cruzaba la frontera y venía para ayudarme a colocar carteles. Nunca pidió nada a cambio. Cuando la asistencia era mala y me faltaba dinero, Nicho me decía: «paga a todos los demás primero. Cuida a todos los niños (luchadores de la cartelera secundaria) y tus gastos primero y cuando tengas dinero, no te olvides de a mí».

Por esas razones, y muchas más, quiero ayudar a mi amigo Nicho, el real y verdadero Psicosis original.

Su generosidad y apoyo nos han permitido a mí y a Masked Republic prosperar en el espacio de la lucha libre y, por lo tanto, ayudarnos a otros y brindarles la oportunidad de perseguir sus sueños también.

Todas las donaciones irán directamente a Nicho para que pueda pagar sus facturas médicas, pagar su próxima fisioterapia y ayudar a pagar cualquier gasto médico futuro, ya que no podrá trabajar en el futuro previsible.