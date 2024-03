Damián 666 habla de su estado de salud: «Es algo que me sorprendió»

El pasado 7 de marzo, la lucha libre mexicana entró en alerta, pues Damián 666 sufrió un infarto, lo que sorprendió a todo el mundo.

Bestia 666 anunció que su padre, la leyenda de la lucha libre, Damián 666, había sufrido un infarto. Según la publicación, Damián se sometió a una intervención de hemodinámica.

El luchador hardcore ya se encuentra en casa y por medio de un video agradeció el apoyo por medio de GoFundMe.

«Ya me encuentro un poco mejor, ya salí del hospital, estaré en casa en mi recuperación, informaré de los avances que vaya teniendo… Estoy más tranquilo, es algo que me sorprendió, no me explico como paso.

«Quiero agradecerle a amigos, familiares, promotores y fans, que se han preocupado por mí, quiero agradecerles de todo el corazón. No tengo con qué pagarles ese gran apoyo que me están dando en GoFundMe y yo les estaré avisando de los avances«.