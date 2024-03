Stephanie McMahon y Nick Khan sabían de los abusos de Vince McMahon, revela demanda

En una sorpresiva noticia de última hora, se ha revelado por fin las identidades de los ejecutivos y directivos de WWE, que una mujer estadounidense asegura que sabían completamente que ella era ultrajada y violentada a nivel íntimo por Vince McMahon y John Laurinaitis.

Se trata de cuatro ejecutivos clave dentro de la compañía. El primer ejecutivo que estaría al tanto de los supuestos hechos de trata y abuso de McMahon y Laurinaitis sería nada más y nada menos que Nick Khan, quien fue contratado por McMahon para ayudarle en todo el proceso relativo a la venta de WWE. Actualmente, se desempeña como presidente de WWE.

► Stephanie McMahon, Nick Khan, Brad Blum y Brian Nurse habrían estado al tanto de los presuntos hechos delictivos de Vince McMahon y John Laurinaitis

El segundo ejecutivo en ser nombrado es Brad Blum, figura clave dentro de WWE, y quien se desempeña como Director de Operaciones (COO) de WWE.

El tercer ejecutivo de WWE que sabría todo lo relacionado con los abusos es nada más y nada menos que Stephanie McMahon, la hija de Vince McMahon, quien se llegó a desempeñar en WWE como Presidenta de WWE, e incluso, como Directora Ejecutiva, tras la primera salida de McMahon de la empresa en julio de 2022.

La cuarta figura de poder que es mencionada en la demanda, y que sabría todos los lamentables hechos que aparentemente ocurrieron, es Brian Nurse, un abogado que desde 2018 se desempeñó en WWE como Vicepresidente Senior, asesor general y secretario, reportando sus funciones directamente al entonces presidente y director ejecutivo de WWE, Vince McMahon. Pero ya está fuera de WWE

En redes sociales, la noticia ha caído como un baldado de agua fría. Sobre todo, considerando que muchos fanáticos de WWE defendían a capa y espalda a Stephanie McMahon, quien, en su momento, llegó a votar en contra del regreso de McMahon como director general de WWE y director de la junta directiva.

Los aficionados veían este hecho como una buena excusa para decir que era imposible que Stephanie supiera los hechos delictivos de su padre, pero, ahora, la denunciante y su abogada, aseguran que sí sabía. Esto dijo Ann Callis, la abogada de la mujer:

«Sí, puedo confirmar que esos nombres son correctos».

La noticia fue revelada primero por Front Office Sports, que asegura que el papel de Stephanie McMahon en esta historia sería fundamental, ya que la hija sí sería, además, conocedora de otros casos en los que su padre tuvo una «conducta inapropiada». Esto fue lo que reportaron Tim Marchman, John Pollock y Brandon Thurston para Front Office Sports:

El presidente de WWE, Nick Khan, y el director de operaciones, Brad Blum, son los hombres identificados como Oficiales Corporativos No. 1 y No. 2 en una demanda por trata de personas presentada en enero en un tribunal federal en Connecticut contra la empresa, el expresidente Vince McMahon y el ex ejecutivo de relaciones con el talento John Laurinaitis.

La demanda afirma que Khan y Blum, cuyos nombres no se habían reportado anteriormente, fueron instrumentales en un esquema en el cual la demandante, una mujer que fue empleada «en un rol completamente indefinido, excepto por la comprensión de que permaneciera como esclava en la cama para ser utilizada y traficada por McMahon dentro de WWE«. A diferencia de McMahon y Laurinaitis, los dos no son acusados personalmente de conducta inapropiada o violencia; más bien, la demanda afirma que ellos y otros facilitaron y encubrieron la explotación de maneras que hacen responsable a la WWE bajo la ley federal contra la trata de personas.

Khan, un negociador y ex ejecutivo de CAA que se ganó la reputación como uno de los hombres más poderosos en los medios deportivos a través de la negociación de acuerdos multimillonarios para clientes como la SEC y la WWE antes de unirse a esta última como presidente en 2020, es ahora la persona principal a cargo del vasto imperio que a McMahon le tomó toda una vida construir. Él reporta al presidente de Endeavor, Mark Shapiro, y en última instancia responde al legendario magnate de Hollywood Ari Emanuel, quien asumió como presidente de la empresa matriz de la WWE, TKO, después de que McMahon renunciara en enero tras la presentación de la demanda.

«La WWE toma las alegaciones de la señora demandante muy en serio y no tolera ningún tipo de abuso físico o contacto físico no deseado», dijo un portavoz de la WWE en un comunicado. «Ni Nick Khan ni Brad Blum, antes de que se presentara la demanda el 25 de enero de 2024, tenían conocimiento de ninguna alegación de la señora denunciante de que fue víctima de abuso o contacto físico no deseado; ni la demanda alega que alguno tuviera conocimiento de ello». McMahon ha dicho que las acusaciones en la demanda son «infundadas» y que tiene la intención de defenderse vigorosamente. Un abogado de Laurinaitis ha negado las acusaciones, pero pareció corroborarlas al decir al mismo tiempo que, al igual que la mujer demandante, su cliente era «una víctima en este caso, no un depredador».

La información sobre las identidades de los ejecutivos corporativos ofrece una nueva perspectiva para entender la demanda de la exempleada. La mayor atención se ha centrado en las alegaciones de violencia a nivel íntimo extrema que la demanda hace contra McMahon y sus asociados; sin embargo, también se puede interpretar como un conjunto de reclamos sobre cómo McMahon hizo a los ejecutivos de más alto rango de su empresa cómplices de su conducta.

Front Office Sports identificó de manera independiente a Khan y Blum, así como a los otros dos ejecutivos corporativos anónimos a los que se refiere la demanda, cruzando los detalles de la demanda con registros públicamente disponibles como currículums en línea y presentaciones corporativas, así como información proporcionada por fuentes familiarizadas con la WWE. (Por ejemplo, se dice en la demanda que el Oficial Corporativo No. 1 mantenía una oficina en el cuarto piso de la antigua sede de la compañía, lo cual una persona que trabajaba allí confirmó que era cierto de Khan). FOS luego preguntó a la abogada de la exmpleada, Ann Callis, si su reportaje era preciso.

«Puedo confirmar que estos nombres son correctos», dijo ella.

La demanda dice que McMahon preparó a la joven mujer mientras ella estaba de duelo por la muerte de sus padres y la hizo contratarse en un trabajo ficticio en el departamento legal de la compañía en mayo de 2019. Posteriormente, dice, fue sometida a «crueldad y degradación extremas», incluyendo que McMahon defecara sobre ella durante sexo en grupo, y él y Laurinaitis la violaron en las oficinas de la WWE, con el abuso terminando solo en 2022. Esto la dejó, según la demanda, «paralizada, tanto física como mentalmente, incluyendo síntomas debilitantes de trastorno de estrés postraumático e ideación suicida».

McMahon presentó a Blum y Khan (después de su contratación en agosto de 2020) a la joven mujer como sus principales solucionadores, según la demanda. La primera vez que McMahon la conoció, dice, en marzo de 2019, prometió a su exmpleada, quien tenía un historial laboral mínimo, que su oficina se pondría en contacto para organizar una reunión con Blum, quien era vicepresidente ejecutivo a cargo de operaciones en ese momento. Una semana después, dice la demanda, ella se reunió con Blum; él «apenas hizo preguntas», y poco después había sido contratada en un trabajo de $75,000 al año en el departamento legal. En febrero de 2020, dice la demanda, McMahon le dijo a su exempleada que Blum lo había advertido «que había muchos rumores circulando» sobre la relación; inmediatamente después de esto, ella fue transferida a otro departamento.

Años después, dice la demanda, después de que McMahon y la mujer denunciante firmaran un acuerdo de no divulgación que él negoció en nombre de la WWE sin su conocimiento —terminó pagando solo $1 millón de los $3 millones acordados— los dos tuvieron una llamada que él afirmó sería la última conversación que tendrían, durante la cual él nombró a Blum como una de las dos personas a las que ella debería llamar si alguna vez necesitaba algo.

La segunda de esas dos personas era Khan. Según la demanda, en marzo de 2021, la denunciante le dijo a McMahon que Khan había respondido a su presentación en un pasillo diciéndole que sabía exactamente quién era ella. Más tarde ese día, dice la demanda, McMahon le dijo que había tenido una reunión con Khan y Blum e informado a ellos sobre la naturaleza de su relación. McMahon le dijo, dice la demanda, que los dos hombres le habían expresado preocupaciones y «preguntaron si la demandante podía ser confiada o de confianza». (Un portavoz de la WWE niega que esta conversación haya ocurrido).

McMahon, dice la demanda, le dijo a la joven mujer que los dos «expresaron preocupación pero finalmente la apoyaron».

Al día siguiente, dice la demanda, Blum le dijo que estaba siendo transferida al departamento de relaciones con el talento, donde reportaría a Laurinaitis, con quien McMahon meses antes la había presionado para tener sexo en grupo en el condominio de McMahon. (Ella fue, en adelante, dice la demanda, esperada a servir íntimamente a Laurinaitis en su hotel y en su oficina). La demanda alega que su explotación continuó por otro año. También dice que durante las negociaciones sobre el NDA, el acuerdo de confidencialidad, la exempleada incluyó a Khan y Blum en una lista de personas cuyos roles deberían abordarse en el acuerdo debido a su «conocimiento de la relación», aunque la sugerencia fue rechazada.

La demanda no hace reclamos explícitos sobre si Khan, Blum o los otros dos ejecutivos corporativos conocían actos supuestamente de violencia íntima o trato cruel y degradante.

La persona identificada en la demanda como Oficial Corporativo No. 3, según el reportaje de FOS que le se le hizo a la abogada de la joven exempleada de WWE, sería de manera confirmada, la hija de McMahon, la ejecutiva de la WWE Stephanie McMahon. Se la menciona una vez, en un contexto ambiguo.

La denunciante, dice la demanda, asistió a reuniones del comité ejecutivo de la WWE —algo muy por encima de su salario, y sobre lo cual preguntó a Khan y Blum. En una de estas reuniones, dice la demanda, Stephanie McMahon —quien se describe como conocedora «de otras instancias de [Vince] McMahon participando en conducta inapropiada»— indicó a la exmpleada que se sentara cerca de ella.

Tres meses después de que se firmara el NDA entre McMahon y la exempleada, en 2022, Stephanie McMahon, entonces directora de marca de la WWE, anunció que tomaría un permiso de ausencia de la compañía. Un mes después, The Wall Street Journal informó sobre una investigación del consejo de administración de la WWE sobre pagos realizados por Vince McMahon relacionados con NDAs con varias ex empleadas y artistas femeninas. Después de su posterior renuncia como CEO y presidente del consejo, ella se convirtió en CEO y presidenta interina. A principios de 2023, su padre tomó el control del consejo de administración antes de la posterior fusión de la WWE con Ultimate Fighting Championship bajo los auspicios de Endeavor de Ari Emanuel. Ella renunció días después.

Stephanie McMahon no respondió a preguntas enviadas por carta urgente a un apartado postal que se dice que controla y a través de un mensaje directo a una cuenta de redes sociales que controla. La WWE se negó a proporcionar información de contacto para un abogado o representante a través del cual FOS pudiera comunicarse con ella.

La persona identificada como Oficial Corporativo No. 4, según el reportaje de FOS que la abogada de la mujer confirmó, es Brian Nurse, anteriormente abogado general y jefe del departamento legal de la WWE. Según la demanda, el 9 de mayo de 2019 —ocho meses después de haber sido contratado— ofreció a la denunciante un trabajo tres horas después de haberla llamado para «discutir un rol legal». Al día siguiente, dice la demanda, Vince McMahon le dijo que había ordenado a Nurse ofrecerle a la mujer el trabajo, y luego McMahon la agredió íntimamente por primera vez, metiendo su mano en sus pantalones sin consentimiento.

La demanda describe el ambiente de trabajo en el departamento legal como angustiante hasta el punto de que la denunciante estaba experimentando ataques de pánico abiertamente en la oficina. Nunca se le dio un plan de incorporación, dice, o responsabilidades claras, y Nurse era «cálido con otros colegas pero frío con ella» antes de volverse abiertamente hostil —comportamiento que su personal notó, discutió con la denunciante y, en algunos casos, emuló. Nurse, dice la demanda, incluso se detenía y cambiaba de dirección si la veía en un pasillo, y le dijo al menos a un ejecutivo que conocía o sospechaba que la relación entre denunciante y McMahon era íntima. En febrero de 2020, denunciante fue transferida a otra división. En noviembre de 2020, Nurse fue, dice la demanda, «terminado o se le pidió que renunciara», convirtiéndose en uno de varios empleados que, según afirma, fueron «forzados a renunciar o fueron despedidos si sabían de los actos de McMahon y no ayudaron, apoyaron y/o facilitaron». Poco después, dice la demanda, denunciante fue transferida de vuelta al departamento legal, antes de ser finalmente transferida de vuelta al departamento de relaciones con el talento de Laurinaitis porque, McMahon le dijo, su presencia en el departamento legal dificultaba contratar a un nuevo abogado principal.

Nurse no respondió a un mensaje directo enviado a una cuenta de redes sociales que controla o a una solicitud de comentario enviada a su dirección de correo electrónico de trabajo; un portavoz de su empleador actual no respondió a un correo electrónico solicitando ponerse en contacto con él. La WWE se negó a comentar sobre los términos en los que dejó la compañía.

Bajo el liderazgo de Khan, amigo de la infancia del nuevo miembro de la junta de TKO Dwayne «The Rock» Johnson, la WWE ha logrado un éxito comercial sin precedentes. En enero, la WWE y Netflix anunciaron un nuevo acuerdo de 10 años y $5.2 mil millones para transmitir programación de la WWE en todo el mundo, que traerá contenido en vivo durante todo el año al servicio de transmisión a partir de 2025. La empresa de lucha libre generó $1.326 mil millones en ingresos el año pasado. La WWE, en combinación con UFC bajo TKO Group Holdings, tiene una capitalización de mercado de poco menos de $14 mil millones, al cierre del mercado del viernes. El próximo mes, celebrará su 40º evento anual WrestleMania en Filadelfia.