Próximos rivales de Jake Paul según Anthony Joshua

Anthony Joshua revela estar descontento por su victoria sobre Jake Paul y nombre a posibles oponentes que el hermano de Logan Paul podría tener a continuación. El ex-campeón del mundo de los pesos completo habló de ello en la conferencia de prensa posterior al combate (vía MMA Fighting).

Embed from Getty Images

► En palabras de Anthony Joshua

Autocrítica y exigencia personal

“No, tenía que hacerlo mejor. Es una victoria, pero no es un éxito. Creo que mi entrenador espera más de mí y yo espero más de mí mismo. No podemos retroceder el tiempo. Tenemos que seguir adelante. Tengo que dejar esto atrás ahora. No puedo vivir de esta victoria. Tengo mucho que mejorar. No estoy contento.”

Presión y expectativas en la pelea

“Había mucho en juego en esta pelea. Muchísima presión. Muchísimas expectativas. Tenía que rendir. Mucha gente duda de mí. Mucha gente no me respeta. Hoy llevaba el boxeo sobre mis hombros.”

Respeto por el boxeo y por sí mismo

“Me tomé a Jake tan en serio como debía, pero lo más importante es que me tomo a mí mismo tan en serio como debo. Me respeto a mí mismo. Respeto al boxeo. Sé lo que hace falta para subir a un ring. Un solo error puede costarte caro ahí dentro.”

Respeto hacia Jake Paul

“Si él me hubiera ganado, me habría destrozado, a mí y a Eddie Hearn. Pero yo no voy a hacerle eso a Jake. Voy a darle el crédito.”

Embed from Getty Images

Exigencia para competir en el peso pesado

“Si quiere mantenerse en el máximo nivel en el peso pesado, necesita trabajar más duro, porque es una división muy difícil para reinar.”

Reconocimiento al corazón de Jake Paul

“Jake tiene espíritu. Tiene corazón. Lo intentó al máximo. Muchos boxeadores no se han subido al ring conmigo y Jake sí lo hizo, y cuando cayó, siguió intentando levantarse.”

Posible futuro de Jake Paul

“Creo que podría volver, sacudirse el polvo de los hombros e intentarlo otra vez, y quizá llenar este recinto en algún momento de 2026. Tal vez contra un Gervonta Davis, un Ryan Garcia, quién sabe.”

Embed from Getty Images