Mejores momentos UFC en 2025 para Robert Whittaker

El ex-Campeón Mundial de Peso Medio de la UFC Robert Whittaker habla de una variedad de temas mientras termina el 2025 y mira con ganas a 2026. El peleador de 35 años de Auckland (Nueva Zelanda) está en una racha de dos derrotas.

Embed from Getty Images

► En palabras de Robert Whittaker

Balance personal y cierre de año

“Me siento bastante festivo, la verdad. Hace tiempo que no peleo, he tenido descanso, he estado con los niños y con el recién nacido. Me he alejado un poco del gimnasio, estoy mucho más en casa. No tengo objetivos inmediatos, simplemente estoy viviendo el momento. Pero eso también me está preparando mentalmente para un gran año que viene. Estoy contento de cerrar este año, fue un gran año, pasó rápido, pero estuvo lleno de cosas.”

Momentos favoritos de la UFC en 2025

“Cuando pienso en combates memorables, pienso en peleas que te hacen levantarte del asiento. Ilia Topuria noqueando a Charles Oliveira fue un momento brutal. Pasó todo en el primer asalto, fue limpio, preciso, impactante. En su momento fue enorme y creo que ha envejecido bastante bien, sobre todo viendo que Oliveira luego volvió a ganar y demostró que todavía tenía nivel.”

Embed from Getty Images

Diego Lopes vs Jean Silva

“La pelea que me provocó la reacción más visceral fue Diego Lopes noqueando a Jean Silva. Estaba en el sofá gritando. Jean Silva venía arrasando con todo el mundo y mucha gente pensaba que Diego iba a perder. Diego dominó el primer asalto y luego conecta ese codazo giratorio. Fue una victoria increíble, una pelea espectacular. Literalmente se metió a una pelea por el título a base de codazos giratorios.”

Grappling de alto nivel y peleas infravaloradas

“Chimaev contra Dricus fue increíble. Mucha gente dijo que fue aburrida, pero eso fue grappling de altísimo nivel. Eso no pasa a ese nivel, en peleas de campeonato. Fue una locura. También Yan contra Merab fue una pelea limpísima. Yan llegó con respuestas para absolutamente todo lo que Merab suele hacer, algo que nadie había conseguido antes. El plan de pelea fue perfecto.”

Embed from Getty Images

Dificultad para elegir un solo momento del año

“Es muy difícil elegir un solo momento porque hay demasiados. Los combates más recientes siempre pesan más en la memoria, pero este año estuvo cargado de peleas increíbles. Sinceramente, no sé cómo elegir una sola.”

Futuro deportivo y posible subida a semipesado

“Quiero volver a pelear el año que viene, probablemente a mitad de año. No sé exactamente qué quiero ni cómo hacerlo todavía. He estado trabajando en nuevas habilidades. No sé si será en peso medio. Estoy jugando con la idea de subir a semipesado. Soy un tipo más grande ahora y todo el mundo siempre va a decir que soy bajo, pero ya son más altos que yo aquí, ya tienen más alcance que yo, así que ¿qué diferencia hay? Puede que pruebe algo distinto. Eso será un problema del Rob del año que viene.”

Embed from Getty Images

Manel Kape y la división mosca

“Kape tiene piedras en los puños. Está noqueando gente. Ha superado a otros contendientes por la calidad de trabajo reciente. Nadie hace eso a Brandon Royval. Estaba fuera. No fue parada temprana. Sus ojos estaban perdidos. Si Kape estuviera en otra división, estaría siendo impulsado muchísimo más.”

Visión general del estado actual de la UFC

“Creo que este ha sido un año increíble para la UFC. Se nota que estamos entrando en una nueva era. Vieja guardia saliendo, sangre nueva entrando, divisiones moviéndose. Es emocionante de ver y tengo muchas ganas de lo que viene el año que viene.”

Mensaje a los fans

“Quiero dar las gracias a todos los fans y a todos los que nos apoyan, a los que se han suscrito, compartido y comentado. El feedback y los comentarios nos mantienen motivados. Esto es divertido para nosotros, simplemente venimos, charlamos y luego leemos lo que decís. Habéis sido muy comprensivos y solidarios durante todo el año, y tengo muchas ganas de repetirlo el año que viene.”

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Robert Whittaker (@robwhittakermma)