TJPW: MIRAI regresa a la empresa y reta a Arisu Endo

Luego de poco más de cuatro años, la luchadora japonesa de Michinoku Pro, MIRAI, reaparecerá en un evento de la empresa Tokyo Joshi Pro Wrestling.

► MIRAI retornará a TJPW

Tokyo Joshi Pro Wrestling anunció que Arisu Endo defenderá el Campeonato Internacional Princess contra la estrella de Michinoku Pro Wrestling, MIRAI, para el evento que la empresa presentará el 4 de enero en el Tokyo Korakuen Hall.

Para Endo será su tercera defensa del título después de ganar el campeonato el 20 de septiembre cuando derrotó a Priscilla Kelly por el cinturón vacante en el magno evento Wrestle Princess VI.

Será además, la primera aparición de MIRAI en TJPW desde el 4 de septiembre de 2021, cuando aún usaba el nombre de Mirai Maiumi. En esa ocasión, Moka Miyamoto, Raku y Shoko Nakajima derrotaron a BeeStar (Mirai Maiumi y Suzume) y Haruna Neko.

La participación de MIRAI se oficializó mediante una conferencia de prensa, donde también estuvo presente la monarca Arisu Endo, por lo que ambas se encararon. MIRAI declaró que se sorprendió cuando se anunció el combate. Dijo que aprovechará la oportunidad y ganará el cetro.

MIRAI manifestó:

Me quedé en shock cuando anunciaron este combate. Estoy tan feliz con esta cartelera que casi sentí que me habían preparado un regalo de cumpleaños. Estoy emocionada de competir por este cinturón, y también estoy muy feliz de luchar contra Arisu, quien es de la misma región de Tohoku, de donde es Michinoku Pro-Wrestling. Cuando formaba parte de TJPW, era realmente joven e inmadura, solo tenía 20 años. Pero a partir de ahí, alcancé el éxito, gané experiencia en muchos lugares diferentes, y ahora, a los 26, afortunadamente he tenido la oportunidad de volver a subirme a este ring. Creo que mi yo actual tiene una cierta emoción que solo yo puedo transmitir, y tengo la intención de transmitirla plenamente y mostrarles a todos el «ahora» de MIRAI. Estoy totalmente decidido a aprovechar esta oportunidad y portar este cinturón. Gracias.