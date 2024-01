Próximo episodio de WWE SmackDown va tomando forma

Apenas acaba de terminar un nuevo WWE SmackDown cuando confirmamos luchas y segmentos para el siguiente, el último antes de Royal Rumble 2024. De momento, en este reciente se vio a Roman Reigns, Randy Orton, AJ Styles y LA Knight firmar su contrato para luchar por el Campeonato Universal Indiscutible en el Premium Live Event o a Kayden Carter y Katana Chance defendiendo con éxito el Campeonato Femenil de Parejas ante The Unholy Union (Alba Fyre e Isla Dawn). Sin olvidar que Butch vuelve a ser Pete Dunne.

► Próximo WWE SmackDown

Las monarcas de la división de equipos van a volver a poner en disputa el título, en esta ocasión ante The Kabuki Warriors (Asuka y Kairi Sane). Aquella dupla quedó atrás cuando «The Pirate Princess» abandonó la WWE para volver a Japón pero se reunirán nuevamente aprovechando su alianza en la facción Damage CTRL para intentar recuperar unos cinturones que tuvieron en sus manos durante 171 días de 2019 a 2020.

Santos Escobar y Carlito tendrán un mano a mano dentro de la rivalidad entre el nuevo Legado del Fantasma y la LWO después de que el de México cubriera al de Puerto Rico en el programa de esta pasada noche en un combate de tercias.

No está claro si será una lucha o un encuentro a cara a cara pero Bobby Lashley y The Street Profits se encontrarán con The Final Testament, la facción que recientemente formaron Karrion Kross, AOP, Paul Ellering y Scarlett.

Y además Carmelo Hayes enfrentará a Austin Theory en una lucha individual para continuar con su camino en el elenco principal como consecuencia del encontronazo que los dos tuvieron esta semana en SmackDown tras bastidores.