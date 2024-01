Roman Reigns: «No me gusta Nick Aldis»

Nick Aldis no va a conceder todo lo que desee a Roman Reigns y el Campeón Universal Indiscutible WWE no está contento con el Gerente General de SmackDown. Sin ir más lejos, durante el programa de la marca azul de esta semana, «The National Treasure» obligó a «The Tribal Chief» a firmar el contrato para exponer el título ante Randy Orton, AJ Styles y LA Knight en Royal Rumble 2024 porque de lo contrario los retadores lucharían en el Premium Live Event por el cinturón vacante.

CONTRACT SIGNED! ✍️ @WWERomanReigns ' signature makes the Fatal 4-Way Match for the Undisputed WWE Universal Championship at #RoyalRumble OFFICIAL! #SmackDown pic.twitter.com/XcAURhzWz3

Pero incluso antes que eso sucediera en el show Roman Reigns contaba al Universo WWE en un video en TikTok que no es un fanático de Nick Aldis.

«No me gusta. Nick Aldis, no me gusta. Vamos a descubrirlo. Vamos a arreglarlo«.

R💥 K💥 O💥

Didn't see that one coming did you, @WWERomanReigns? 😏@RandyOrton leaves #SmackDown tonight ON TOP! Is this a preview of what's to come at #RoyalRumble? 👀#SmackDown pic.twitter.com/9Q7zvZtvQ6

— WWE (@WWE) January 20, 2024