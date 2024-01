Próximo PPV albergaría el debut de Mustafa Ali en TNA

La más reciente edición de TNA iMPACT! on AXS TV no tuvo como último punto ese esperado regreso de Kazuchika Okada, quien hizo equipo con Motor City Machine Guns para medirse a The System.

En el epílogo del show, Mustafa Ali apareció con su habitual caracterización desde que saliera de WWE, cual político en plena campaña electoral, y tras escucharse una voz en off anunciando que TNA tendrá un «Factor X» que cambiará el producto, el otrora líder de Retribution tiró de eslogan: «Soy Mustafa Ali y apruebo este mensaje».

► Seis paradas en la «campaña» de Mustafa Ali

Ya vía redes sociales, Ali dio cuenta de su aparición, y en las últimas horas, ha publicado un interesante gráfico donde aparecen todas sus paradas de «campaña» de aquí a finales de la primavera.

TNA ocupa seis fechas de su agenda, y la primera (23 de febrero) coincide con el día de celebración del siguiente PPV de la promotora, No Surrender, que tendrá lugar desde el Alario Center de Westwego, ciudad perteneciente al área metropolitana de Nueva Orleans (Louisiana, EEUU). Cabe entender entonces que Ali hará su debut presencial sobre dicho evento, todavía carente de combate alguno en su cartel.

Mientras, Ali sigue llevando su «campaña» por la escena independiente y varias de sus implicaciones en otras promotoras ya empiezan a concretarse, obviando su primer encuentro en NJPW, fijado para el show Windy City Riot (12 de abril).