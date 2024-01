Kofi Kingston, encantado con CM Punk en WWE

En 2020, cuando era impensable que CM Punk volviera a WWE, Kofi Kingston comentaba esto:

«Fui Campeón de Parejas con CM Punk, lo cual fue increíble porque aprendí mucho de él. Fue uno de los chicos que me tomó y me puso bajo su ala cuando no tenía por qué hacerlo. Siempre he estado muy agradecido por la amistad que hicimos. (…)Con los años nos hemos hecho muy, muy buenos amigos. Siempre lo consideraré mi hermano. Yo siempre estaré agradecido por el tiempo que compartimos. Siempre será mi hermano (…) Mientras él esté feliz y disfrutando de la vida, yo estaré feliz por él«.

Cuatro años después, los dos luchadores vuelven a ser compañeros de vestidor. ¿Qué piensa ahora «The Jamaican Sensation»?

«El tiempo siempre es extraño cuando estás en el elenco. Fluye de manera diferente porque todo parece que fue ayer, pero al mismo tiempo parece que sucedió hace décadas. Así que sí se siente como mucho tiempo. Pero le dije esta semana, cada vez que aparece por la esquina, me ilumino de verdad. ‘¡Hola!’ Ni siquiera digo nada. ‘¡Hola!’ Estoy feliz de verlo ahí porque nadie pensó que volvería, ¿sabes a lo que me refiero? Hubo tanta animosidad entre él y la empresa, y todas las cosas por las que pasó, simplemente nunca pensaste que lo verías aquí, y mucho menos en un ring. Así que estoy extasiado, estoy feliz porque pasó por lo que pasó y regresó, y ahora este es el siguiente paso en el viaje, ¿sabes?

«Siempre quieres ver a las personas felices con sus vidas y donde están en sus vidas, y quieres verlos pasar por lo que pasan y superarlo, y creo que es genial. Creo que es impresionante. Para los fanáticos, ver a CM Punk de vuelta es grandioso. Nunca pensaste que verías eso, pero aquí estamos. Pero para mí, es solo una alegría verlo. Dije que un día me acostumbraré a verte por aquí y no me emocionaré cada vez que te vea. No será pronto, pero eventualmente nos cansaremos de verte por aquí. Pero sí, es genial verlo de vuelta«, dice Kofi Kingston en Busted Open Radio.