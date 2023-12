PROGRESS volverá a USA para el WrestleMania Weekend

Pasó Chapter 160: Vendetta, donde Kid Lykos perdió su máscara, y con el mismo máximo monarca que empezó el año, Spike Trivet, PROGRESS Wrestling se despide de un 2023 (a falta de su tradicional show Unboxing) muy positivo para la promotora.

Aunque ya no tenga citas de peso en lo que queda de mes, PROGRESS sigue dejando buenas noticias. La última, revelada hoy, evidencia su gran momento.

🇺🇸 PROGRESS Wrestling RETURNS to the USA!



🚨 Our first US chapter show since Mardi Graps in 2018 takes place as part of The Collective over #WrestleMania 40 weekend in Philadelphia.



🫶 Join us for what will be a historic show featuring your favourite PROGRESS wrestlers & some… pic.twitter.com/QKN8YVPsqt