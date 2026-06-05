Primer vistazo: Cartelera TNA Thursday Night iMPACT! 11 de junio 2026

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TNA se presento este jueves en el Sacramento Memorial Auditorium en Sacramento, California, y entre otras cosas vimos a The Righteous  vencer a The Hardys en una lucha al estilo Wicked Garden.

► En el episodio de TNA Thursday Night iMPACT! del 4 de junio vimos:

  1. Eddie Edwards derrotó a BDE (** 1/2)
  2. Santino Marella e Indi Hartwell derrotaron a Stacks y Arianna Grace (* 1/2)
  3.  Mr. Elegance derrotó a Léi Yǐng Lee (*)
  4. WICKED GARDEN MATCH: The Righteous (Vincent y Dutch) derrotaron a The Hardys (Matt y Jeff Hardy) (*** 1/2)

► Cartelera TNA Thursday Night iMPACT! 11 de junio 2026

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TNA se presentará este jueves 11 de junio en el CoBank Arena at National Western Center en Denver, Colorado, coliseo con capacidad para 5,000 aficionados.

  • CAMPEONATO MUNDIAL TNA: Mike Santana (c) vs. Eric Young
  • CAMPEONATO INTERNACIONAL TNA: Mustafa Ali (c) vs. KC Navarro
Información del Evento
Fecha Jueves 11 de junio de 2026
Hora (CDMX) 7:00 PM
Transmisión TNA+, AMC, AMC+, Claro Sports, Sportsnet 360
Sede CoBank Arena at National Western Center en Denver, Colorado
Capacidad  5,000 espectadores

- Amante de la lucha libre y las arte marciales mixtas - Autor en SuperLuchas desde el 2012 - ig: @robertomeregildo6

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