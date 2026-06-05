Primer vistazo: Cartelera TNA Thursday Night iMPACT! 11 de junio 2026

TNA se presento este jueves en el Sacramento Memorial Auditorium en Sacramento, California, y entre otras cosas vimos a The Righteous vencer a The Hardys en una lucha al estilo Wicked Garden.

► En el episodio de TNA Thursday Night iMPACT! del 4 de junio vimos:

Eddie Edwards derrotó a BDE (** 1/2) Santino Marella e Indi Hartwell derrotaron a Stacks y Arianna Grace (* 1/2) Mr. Elegance derrotó a Léi Yǐng Lee (*) WICKED GARDEN MATCH: The Righteous (Vincent y Dutch) derrotaron a The Hardys (Matt y Jeff Hardy) (*** 1/2)

► Cartelera TNA Thursday Night iMPACT! 11 de junio 2026

TNA se presentará este jueves 11 de junio en el CoBank Arena at National Western Center en Denver, Colorado, coliseo con capacidad para 5,000 aficionados.

CAMPEONATO MUNDIAL TNA: Mike Santana (c) vs. Eric Young

CAMPEONATO INTERNACIONAL TNA: Mustafa Ali (c) vs. KC Navarro