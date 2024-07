El elenco de SmackDown se presenta grabado este viernes en el CHI Health Center, en Omaha, Nebraska, Estados Unidos. (anteriormente llamado Century Link Center), el cual tiene una capacidad para 18,320 aficionados y es la casa de los Creighton Bluejays de la NCAA.

► La semana pasada

Las luchas presentadas fueron

Andrade venció a Carmelo Hayes (***) Bianca Belair venció a Chelsea Green (*) Michin Mia Yim venció a Tiffany Stratton (** 1/2) Cody Rhodes y Kevin Owens vencieron a Austin Theory y Grayson Waller (***)

► Este viernes en WWE SmackDown

Debido a que ganó el torneo Queen of the Ring, Nia Jax es la retadora de la Campeona WWE, Bayley, para SummerSlam. Una aliada de Jax ha sido Tiffany Stratton, quien la semana pasada enfrentó a Michin. Bayley estuvo presente, cuidándole las espaldas a Michin. Después de la derrota de Stratton, Bayley destrozó su maletín de Money in the Bank, y eso nos lleva a una lucha de parejas en la cual Bayley y Michin se medirán con Jax y Stratton.

En un Six Pack Challenge para definir a los retadores al Campeonato de Parejas WWE, se enfrentarán The Bloodline (Jacob Fatu y Tama Tonga) vs. Legado del Fantasma (Ángel y Berto) vs. Pretty Deadly (Elton Prince y Kit Wilson) vs. The OC (Karl Anderson y Luke Gallows) vs. The Street Profits (Angelo Dawkins y Montez Ford) vs. Apollo Crews y Baron Corbin.

Además, en mano a mano, veremos a LA Knight contra Santos Escobar.