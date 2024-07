Michael Oku pretende regresar a AEW en agosto

El actual Campeón Británico Indiscutible de Peso Pesado de RevPro y Campeón Oceánico Jericho Cruise, Michael Oku, estuvo en AEW All In 2023 ejerciendo como guardia de seguridad en el segmento en que Miro y Powerhouse Hobbs firmaron el contrato para su combate en All Out. En febrero, mientras explicaba cómo aquello fue posible, decía que esperaba volver a la casa Élite en 2024:

«Una vez que supe lo que estaba haciendo, simplemente traté de asegurarme de hacer el trabajo lo mejor que pude. Estar en el ring creo que fue uno de los primeros segmentos del espectáculo, así que solo pensé, ‘bien, en realidad voy a estar en el ring mientras el show de AEW sucede en el centro del Estadio de Wembley’. Pero es una victoria, es una pequeña cosa genial que al menos puedo decir que he hecho. Pero sí, hice eso, y luego espero, supongo, estar esperando un correo electrónico este año, y puede que no haya garantía, pero si no, hay ReVPro el día anterior en el que pondré todo de mi parte. Oh Dios mío. Eso fue involuntario, lo prometo.»

Parece que la compañía todavía no se ha puesto en contacto con el luchador este año pero -como dice en WrestleMobs– él quiere estar presente en las grabaciones de Dynamite y Collision que se realizarán en Cardiff, Gales, el 21 de agosto:

«Eso es lo que quiero hacer. Me encantaría hacer todo lo posible para estar en una mejor posición si llego a aparecer. Así podría medir mi progreso, asegurándome de que estoy en una trayectoria ascendente. Cuando estuve en el podcast de Mark Andrews, me preguntaron, ‘¿Cuál es tu predicción para el próximo año?’ Mi predicción era luchar frente a más de 10,000 personas porque esa es la forma en que mediría que estoy en una trayectoria ascendente. Lo mismo aplica para All In. No querría solo ser seguridad otra vez porque eso haría que sintiera que no he avanzado, al menos a los ojos de quienes están a cargo de AEW. Creo que ya he hecho lo suficiente, pero mi objetivo es asegurarme de que no tenga sentido que Michael Oku sea un guardia de seguridad.

