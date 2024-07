Mark Henry: «Espero que Vince McMahon sea exonerado»

«Triple H debió disculparse con fans de WWE por controversia de Vince McMahon», comentó Mark Henry a comienzos de 2024. El miembro del Salón de la Fama de la WWE no ha abordado las acusaciones contra Vince McMahon como otros ex luchadores. Acusaciones que condujeron a una demanda -también contra la propia compañía y su antiguo ejecutivo John Laurinaitis– de la ex empleada Janel Grant por abuso y tráfico sexual acerca de la cual recientemente conocíamos interesantes novedades.

► La demanda contra Vince McMahon

Pero continuemos con «The World Strongest Man» pues compartió nuevas declaraciones al respecto con Scott Fishman de TV Insider:

«El Vince que conozco y que me enseñó nunca mostró ni me hizo escuchar nada negativo sobre él. Lo que esté ocurriendo ahora es algo que él y Dios tendrán que resolver. Está fuera de mis manos. Él me educó sobre este negocio, me enseñó qué hacer en él y qué deberías aportar.

“No es la representación de lo que estamos viendo ahora. Espero que sea exonerado, pero si hubo alguien realmente afectado, y no solo un intento de sacar dinero que se agotó, entonces espero que enfrente las consecuencias, porque eso sería lo justo.

“He enfrentado castigos por mis errores. No fui el mejor durante mi juventud. Al principio del documental, se hablará sobre mi tiempo en la cárcel de menores y cómo fui castigado. Cumplí con mi condena. Todos tenemos nuestras propias luchas. Soy cristiano. Mi fe en Dios me enseña que el arrepentimiento es para todos, y que la gracia y la misericordia deberían ser ofrecidas a todos.

“Lo que las personas tengan en su corazón y si las personas que están viendo esto tienen la capacidad de perdonar, eso depende de ellos y de Dios. Cualquiera que esté lanzando piedras y actuando como si nunca hubiera hecho, dicho o pensado algo fuera de lugar, debería reflexionar sobre eso antes de criticar a los demás.”

