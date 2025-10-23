El elenco de SmackDown se presenta este viernes en la Mullett Arena, en Tempe, Arizona, (anteriormente llamado ASU Multi-Purpose Arena), coliseo con capacidad para 5,000 personas, y casa de los Arizona State Sun Devils men’s ice hockey de la NCAA.

► La semana pasada

Las luchas presentadas fueron:

CAMPEONATO FEMENIL DE PAREJAS WWE: Alexa Bliss y Charlotte Flair (c) retuvieron ante Sol Ruca y ZARIA (***) RETO ABIERTO POR EL CAMPEONATO DE LOS ESTADOS UNIDOS WWE: Ilja Dragunov venció a Sami Zayn (c) (**** 1/2) Alex Shelley y Chris Sabin vencieron a Ángel Garza y Humberto Carrillo (***) CAMPEONATO INDISPUTABLE WWE: Drew McIntyre venció por DQ a Cody Rhodes (c) (*** 1/2)

► Este viernes en WWE SmackDown

La semana pasada, la tranquilidad de Fraxiom (Axiom y Nathan Frazer) se vio interrumpida por Tommaso Ciampa, Johnny Gargano y Candice LeRae. Nada más entrar, el trío comenzó a mofarse de las aspiraciones campeoniles de Fraxiom. La situación escaló cuando intentaron quitarle la máscara a Axiom para conseguir un disfraz de Halloween para el hijo de Gargano y LeRae. La provocación surtió efecto: Axiom, visiblemente molesto, lanzó un desafío directo, así que esta semana veremos un duelo de relevos: Fraxiom vs. #DIY.

Además, en mano a mano no titular, la Campeona WWE, Tiffany Stratton, enfrentará a Kiana James.