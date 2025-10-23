El poder de la unión: Luchando por Ayudar logra hazaña solidaria en Coacalco

Se llevó a cabo la entrega de tapitas en apoyo a José Ramón Sánchez, en Coacalco, Estado de México con el propósito de contribuir a sus tratamientos médicos en esta dura batalla contra la enfermedad.

Luchando por Ayudar A.C., representada en esta ocasión por Salvador Barragán, presidente, y Mónica Calderón, secretaria general, hizo acto de presencia acompañada por los luchadores Kyabeth, Crazy Viper y Black Jaguar, quienes se sumaron con entusiasmo y corazón a esta gran causa.

En el evento también participaron Daniel Montoya de Ameyal, Rubi de Femcov A.C., Maestra Ángeles de Sordimax A.C., Gerardo de Serpientes y Reptiles A.C., Carmen de SMU, Rosita de Natanael A.C., Liz de Palomitas Deliciosas, así como Dr. Simi de Similandia Cosmopol.

Durante su intervención, Salvador Barragán, presidente de Luchando por Ayudar A.C., expresó:

“Seguimos trabajando en pro de la gente que lo necesita. Agradezco a todas las personas que se sumaron a esta gran causa, a mis compañeros y a mi gran equipo de trabajo que, aunque no pudieron estar presentes, sabemos que continúan apoyando con el corazón. A Rocío Urbina, Grecia Loyola, Raúl Salazar, y a los luchadores Baby Clown, Gallo Tapado Jr., Coco Amarillo II, Epitafio, Leviathan, Tormento, Epidemia, entre otros, gracias por seguir comprometidos con nuestra labor.”

Por su parte, Mónica Calderón, secretaria general, compartió:

“Estoy muy feliz de poder representar a Luchando por Ayudar. Este evento demuestra que no hay límites cuando se ayuda de corazón. Continuamos trabajando con transparencia y compromiso, porque aún hay mucho por hacer por quienes más lo necesitan. Hoy ayudamos a José Ramón, pero pronto anunciaremos nuevas causas tanto en el Estado de México como en Hidalgo.”

Un evento que superó las expectativas y reafirmó el poder de la unión, logrando reunir más de una tonelada de tapitas.

Cada esfuerzo cuenta, y juntos seguimos Luchando por Ayudar.