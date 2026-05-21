El elenco de WWE SmackDown estará el viernes en la Rupp Arena, en Lexington, Kentucky, arena con capacidad para 23,500 aficionados y casa de los Kentucky Wildcats de la NCAA.

► La semana pasada

Las luchas presentadas fueron:

Trick Williams venció a The Miz (** 1/2) Paige y Brie Bella vencieron a Giulia y Kiana James (** 1/2) Carmelo Hayes venció a Ricky Saints (***) Damian Priest venció a Tama Tonga (** 1/2) Charlotte Flair y Alexa Bliss vencieron por DQ a Michin y B-Fab (**) Gunther venció a Royce Keys (***)

► Este viernes en WWE SmackDown

A un día de Saturday Night’s Main Event y a nueve días de Clash in Italy, veremos en SmackDown una lucha en la cual Shinsuke Nakamura enfrentará al gigantesco Talla Tonga. Durante semanas, Nakamura ha intentado convencer a Tama Tonga de que abandone a los MFTs, pues lo conoce desde sus años en New Japan y considera que está desperdiciando su potencial en el grupo de Solo Sikoa. La semana pasada, en una de esas charlas, Talla Tonga apareció y atacó a Nakamura por la espalda, aplicándole un chokeslam sobre una mesa. Tama Tonga fue testigo del ataque, pero decidió no intervenir. El mano a mano será el primero de Nakamura desde febrero. ¿Aparecerá Tama Tonga en el ringside? Y si lo hace, ¿a favor de quién estará?

La rivalidad entre el Campeón Indisputable WWE, Cody Rhodes, y el Ring General Gunther, continúa. La semana pasada, Gunther fue a buscar a Rhodes después de que éste venciera a Royce Keys, y el campeón respondió con un puñetazo que lo envió al suelo. Esta noche puede ser el escenario de un segmento más construido antes de que ambos suban al avión hacia Italia.

El pasado viernes, Jade Cargill declaró que el Campeonato Femenil WWE, que posee Rhea Ripley, volverá a su cintura en Clash in Italy. Charlotte Flair y Alexa Bliss aparecieron para responder, en lo que fue el primer segmento con tres de las figuras más importantes de la división femenil de SmackDown. ¿Cómo avanzará esta historia